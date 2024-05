Spartu čeká obměna. Opory myslí na posun, hráči na hraně odejdou

V sobotu potvrdila titul, hned v neděli se na informačním trhu objevila zvěst, že získala první posilu. Jenže definitivní to ještě není, Sparta by však už v tomto týdnu mohla dotáhnout příchod Kosovana Ermala Krasniqiho z Rapidu Bukurešt. Pětadvacetiletý křídelník byl také na radaru Slavie, kterou v minulé sezoně zlobil v zápasech základní skupiny Konferenční ligy v dresu Balkani.

Vedle dalšího „tunění“ kádru jde o brzkou reakci na případné odchody. Majitel Daniel Křetínský sice „nikoho nechce prodávat“, na druhou stranu sportovní ředitel Tomáš Rosický ví, že drží v kádru hráče s ambicemi. „Potřebujeme takové,“ netají. A třeba Veljko Birmančevič, nejproduktivnější hráč ligy, sám promluvil o tom, že by se rád posunul.

„Není to tak dávno, nějakých pět nebo šest let, co jsem hrál třetí ligu v Srbsku. Myslím, že sem mě dovedla moje srbská, balkánská mentalita, moje odolnost, touha ukázat, co všechno dokážu. Před sezonou mi asi nikdo nevěřil, že můžu střílet tolik gólů, že můžu mít takové číslo asistencí. Doufám, že to, co teď předvádím, je moje pravá tvář, díky níž můžu udělat velkou kariéru v některém ze špičkových klubů v top pěti evropských soutěžích,“ prohlásil autor 16 ligových gólů.

Lukáš Haraslín sice podepsal nový kontrakt, ale podle informací deníku Sport