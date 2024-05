SESTŘIH: Bohemians – Pardubice 0:1. Rozhodl Daněk, klokani se loučili v deseti

Východočeši po čtvrté výhře z pěti zápasů nadstavby skončili na 12. pozici, což je o dvě příčky lepší výsledek než vloni, kdy se zachraňovali až v baráži. Trenér Radoslav Kováč se s pardubickým mužstvem rozloučil vítězstvím.

Oba týmy nastoupily už bez obav z hrozby sestupu. Do domácí sestavy se vrátili náhradní gólman Reichl a do obrany Křapka. Hostům chyběli pro žluté karty Patrák s Vackem a v základní sestavě bylo ve srovnání s vítězstvím v minulém kole nad Karvinou hned pět změn. Jen na lavičce zůstal i klíčový hráč Hlavatý, o jehož přestupu se v zákulisí hodně spekuluje.

Hosté ještě během prvního poločasu přišli o zraněného Krobota, který se před týdnem blýskl hattrickem. Přesto byli nebezpečnějším týmem. První střelu na branku vyslal z otočky pardubický veterán Černý a mezi tyče pak mířila i jeho hlavička s odrazem od země.

Naopak Bohemians toho udělali hodně málo pro to, aby se zbavili nálepky nejhoršího útoku v lize. Náhradního brankáře Budinského, který byl kdysi v Ďolíčku doma, v prvním poločase vůbec neprověřili. Pokud se vůbec dostali ke střele, jejich pokusy stačili zblokovat obránci.

Po změně stran měl velkou šanci změnit bezgólovou rovnováhu domácí Matoušek. V 55. minutě šel po Prekopově křížném pasu sám na brankáře, ale minul branku. O devět minut později se na druhé straně Surzynova střela odrazila od břevna zpět do pole a dobíhající Daněk poslal míč do sítě. Pro záložníka, který je v Pardubicích na hostování ze Sparty, to byl osmý gól v ligovém ročníku a sezonu zakončil jako nejlepší střelec svého týmu.

Snahu "Klokanů" o vyrovnání podlomila čtvrt hodiny před koncem červená karta pro Puškáče za surový faul na Kissiedoua. Hosté mohli náskok ještě pojistit, unikající Zlatohlávek udělal kličku i gólmanovi, ale netrefil odkrytou branku.

Trenér Kováč se s Pardubicemi rozloučil výhrou. Na jejich lavičce byl od předloňského září, premiéru si tehdy v nejvyšší soutěži odbyl právě v Ďolíčku porážkou 0:1. Mužstvo opouští s ligovou bilancí 20 vítězství, osmi remíz a 30 proher. Podle spekulací médií ho ze smlouvy platné do příštího roku vykoupil Slovan Liberec uplatněním výstupní klauzule.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 64. Daněk Sestavy Domácí: Reichl – A. Kadlec (84. Kozák), Křapka, Vondra – M. Dostál (71. Köstl), Hůlka (C), Beran, Hybš (76. Necid) – Matoušek (71. Mužík), Prekop – Ristovski (46. Puškáč). Hosté: Budinský – Mareš, Kukučka, Halinský, Surzyn – Daněk, Kissiedou (79. Donát), Icha, Sychra (69. Lima) – Černý (C) (69. Míšek), Krobot (35. Zlatohlávek). Náhradníci Domácí: Šiman, Jindřišek, Mužík, Novák, Köstl, Puškáč, Necid, Farkaš, Kozák Hosté: Kinský, Donát, Hlavatý, Lima, Míšek, Solil, Zlatohlávek Karty Domácí: Puškáč (č), Prekop Hosté: Kukučka, Míšek, Lima Rozhodčí Opočenský – Zoufalý, Kotalík Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 3012 diváků

