Zasmál se sám sobě. A vychytal baráž. Nejtěžší zápas, přiznal gólman Karviné

Těžká práce, co?

„Určitě to byl můj nejtěžší zápas. Když jsem šel v Teplicích do toho prvního v lize anebo pak s Plzní, ptali se mě novináři, jestli jsem nervózní. Říkal jsem, že se těším. Tohle bylo první utkání, kdy byla nervozita největší. O to je sladší, že jsme to zvládli.“

Na čem jste založili úspěch proti Dynamu?

„Ukázali jsme fantastický týmový výkon. Musím pochválit kluky, jak mi pomáhají v defenzivě, skáčou do střel. Obrovský dík. Ví, že jsem v brance chvíli a potřebuju se chytit. A není to jen o obranné čtyřce. David Moses se vrací sprintem a sebere jejich střeďákovi balon. Cítím se líp než v prvních zápasech. Nula je ale zásluhou celého týmu.“

Jaký pocit máte sám ze sebe? Chytil jste několik šancí.

„V úvodu jsem byl nervózní. Jeden míč, který jsem boxoval, jsem měl chytat. Potom jsem se sám sobě zasmál. Řekl jsem si: Co děláš, zklidni se! Mohl jsem to normálně zabalit do koše, nikdo mě neohrožoval. Hodil jsem to za hlavu a pak už to bylo dobré. Ale ještě není konec. Zvládli jsme jenom jeden z krůčků. Na baráž se musíme nachystat hlavně v hlavě. Věřím, že Vyškov zvládneme a zůstaneme v lize.“

V závěru sezony jste nahradil jedničku Dominika Holce. Bylo to náročné?

„Bylo to moc těžké. Celou sezonu jsem byl de facto dvojka, občas jsem chodil za béčko. Nebudeme si nic nalhávat, Domino chytal skvěle. Byl velkou oporou týmu. O to těžší je to pro druhého gólmana, když jde do brány. Brankář potřebuje čas.“

Program baráže o první ligu

1. utkání (čtvrtek 30. května 2024, 18:00):

Vyškov – Karviná

České Budějovice – Táborsko

2. utkání (neděle 2. června 2024, 17:30):

Karviná - Vyškov

Táborsko – České Budějovice

