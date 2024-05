Priske a odchod ze Sparty? Říká ne, ale (prý) se ozvala těžká váha

Tu zprávu vyťukal na sociální síť X, dříve Twitter, Farzam Abolhosseini, uznávaný dánský fotbalový influencer, tedy člověk, jehož přestupové informace jsou velmi vydatné, podložené.

„Brian Priske je připravený kývnout Feyenoordu,“ napsal. Deníku Sport ji potvrdil další zdroj.

Dánský trenér v té době slavil společně se svými hráči titul, který získala Sparta pod jeho vedením podruhé v řadě. V týdnu navíc vyhrála pohár, v Plzni zdolala domácí Viktorii 2:1 a fanoušci tak mohli při posledním utkání sezony na Letné proti Plzni vystavit choreo s nápisem: My máme double.

To je však právě ten zádrhel. Úspěchy přitahují. Zájem je o hráče, kapitán Ladislav Krejčí je první na forhontě. Ale také o kouče.

„Když vyhráváte tituly, vždycky se objeví drby, spekulace. Jsem hrdý, že jsem koučem Sparty a nemyslím si, že to byl poslední zápas ve Spartě. Soustředím se na to, co je teď. Jsem vděčný za to, co na Letné prožívám,“ pronesl Priske po střetu s Viktorií. „Ve fotbale nikdy nevíte, co se stane,“ dodal.

Možnosti nahrává i fakt, že je Feyenoord aktuálně bez trenéra. Arne Slot totiž odešel do Liverpoolu, který za něj nizozemské značce zaplatil více než 200 milionů korun. Priske by byl levnější, i když nedávno podepsal ve Spartě novou smlouvu do roku 2026. Navíc je zřejmé, že v Praze nevydrží do konce trenérského života.

Bude Feyenoord další misí?