REVIEW Teplic: Jedna s hvězdičkou. Skláři čekají majitele a sní o poháru

„Kdybys Teplicím před sezonou řekl, že budou v předposledním kole v play off a stále ve hře o Evropu, vezmou to všema deseti,“ rozplývá se nad sezonou Sklářů v review ročníku redaktor Sportu Bárt Černík. Jsou výkony v uplynulé sezoně udržitelné? Za současných podmínek, kdo ví. V Teplicích ale mají do budoucna velké plány…

Nejdřív ale k uplynulé sezoně. „Je to naprostý nadplán. Povedlo se tam všechno od herního a výsledkového progresu, vývoje hráčů, chytrých přestupových tahů až po vybudování značky a vyšší návštěvy. Teplice mají nejvyšší návštěvnický skok z týmů, co nemají nový stadion,“ líčí úspěchy klubu redaktor Sportu.

A pro Skláře by mohlo být ještě lépe. Vidiny do další sezony jsou velké. „Přijdou peníze z tendru. Uvidíme, jestli přijde nový majitel, je to pořád na stole a žije to. Představa je taková, že nový vlastník bude,“ věří v příchod nového investora na severu Čech.

I za stávajících podmínek se ale podle Bárta dá na současném úspěchu stavět dál. A to i když velké plány má i regionální rival Slovan. „Myslím, že teď by Teplice neměly jít megalomanskou cestou jako Liberec, ale měly by atakovat místa Slovácka a Olomouce,“ soudí Černík.

„Na tom, co v Teplicích postavili v minulé sezoně, by měli stavět dál. Získávat mladé hráče na hostování a rozvíjet je. Ale pokud přijde investor, nebál bych se, že by Teplice mohly zkusit vyhlásit boj o šesté či sedmé místo. Štěpán Vachoušek by si přál i zisk poháru, přikládá mu velkou váhu. Jde to pořád postupně, nenakládal bych na ně ale přehnaný tlak,“ líčí redaktor Sportu.

0:00 Sezona? Jednička s hvězdičkou. Naprostý nadplán. Frťala jedním z trenérů sezony

7:30 Moment sezony? Playoff s Libercem. Hráč sezony? Fila a Chaloupek. Zklamání: Hronek zaskočil všude, ale…

14:10 Budoucnost může být ještě zářnější. Sen? Nový majitel a pohár(y)