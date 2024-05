Tvrdík ostře k Fouskovi: Máš štěstí, že je EURO. Jinak bys čelil odvolání

Že se zrovna tato záležitost stane rozbuškou, nepřekvapilo. Rozdělila totiž už v prosinci výkonný výbor, a to v přísném poměru 2 (Fousek a místopředseda Jiří Šidliák) ku 10, tedy k celému zbytku, stala se předmětem tvrdé kritiky dozorčí rady STES i ekonomické komise.

Významný příběh valné hromady vykopl do světa slávistický šéf Jaroslav Tvrdík. Ostatně, že bude aktivní, avizoval už vpředvečer jednání na svém „X“. Nejprve chtěl nechat hlasovat, aby mohl mluvit déle než stanovené dvě minuty, což mu předsedající generální sekretář Martin Procházka odmítl.

Tvrdík proto avizoval následnou individuální tiskovou konferenci s obšírným vyjádřením, a spustil. Oslovil výkonný výbor, především Petra Fouska. „Požádal jsem o zveřejnění smlouvy se Sport Investem. Udělali jste to?“

Neudělali, protože Sport Invest neudělil souhlas, zněla odpověď.

Tvrdík se ptal dále. „Bylo zveřejněno usnesení dozorčí rady STES? To přece můžete, to je náš interní dokument.“

Tady odpovídal Fousek, nikoli však přesně na otázku, což boss Slavie také podotkl, a pokračoval už v ostřejším tónu. „Je to extrémní ostuda, že s partnerem (Sport Invest), kterého považujeme za neseriozního, ukončíme smlouvu, dáme mu dva miliony odstupného a uzavřeme další smlouvu za dvacet milionů.“

Mluvil dále a rychle, protože dvě minuty jsou jenom dvě minuty. „Když kandidoval Petr Fousek před třemi lety na předsedu, byly jeho heslem transparentnost, efektivita, změna. Mám dojem, že Petra Fouska, který kandidoval před třemi lety, nám někdo vyměnil.“

Tvrdík: Neděláte to dobře, jsou z vás nešťastní

A navrhl směrnici, kterou promítl delegátům a která zaručí správnou organizaci výběrových řízení na nákup služeb, větší transparentnost chodu asociace. „Nemáme ji a chci, aby vznikla do konce roku.“

Petr Fousek reagoval. „K návrhu usnesení pana Tvrdíka se nechci vyjadřovat. Co se týká smlouvy se Sport Investem, je vytvářen nějaký dojem nehospodárnosti, pochybení. Věc řeší výkonný výbor, který zatím nepřijal rozhodnutí. Může dojít také k odvolání i k obměně představenstva STES.“ A zdůraznil, že nedošlo ani k porušení zákona, ani k porušení předpisů asociace.“

Znovu se ozval Tvrdík. „Předložený návrh je návrhem čtyř profesionálních klubů. Slavie, Sparty, Plzně a Baníku. Pojďme náš návrh přijmout,“ vyzval a potom přešel k osobnímu oslovení předsedy. Ještě přiostřil.

„Petře, nefungujete jako tým, neděláte to dobře. Členové dozorčí rady STES jsou z vás nešťastní. Ty máš štěstí, že je letos EURO, jinak bys za tuto smlouvu čelil odvolání!“

Potlesk, a ne malý. Skoro nebyl, kdo by se Fouska, potažmo Šidliáka, zastal. Naopak.

Slovo si vzal David Trunda z FK Mladá Boleslav. „Mám krátkou otázku. Sedm milionů versus dvacet. Existuje položkový rozpočet a proběhlo výběrové řízení?“ Na vysvětlenou, sedm milionů měla být úspora za zrušenou smlouvu, až dvacet milionů výdaj za novou.

Reagoval Martin Rak, výkonný ředitel STES, zmínil specifikum smlouvy se Sport Investem, a sice, že nešla vypovědět. „To jsem v životě neviděl, museli jsme uzavřít novou.“ K tomu posléze po svém vyjádřil Miroslav Pelta, ještě na něj přijde řada.

Reagovat se snažil Jaroslav Tvrdík, ovšem neměl slovo, a tak mu předsedající vypnul mikrofon. Kritiku za něj však obstarali další. Například Rudolf Blažek za Pražský fotbalový svaz. „Pánové, my jsme tu chtěli transparentní vysvětlení,“ odkázal na týden starý přípravný aktiv obou komor, kde šla o věci rovněž řeč. „Vy jste nám něco dali dvanáct hodin před valnou hromadou. Pan Rak mi to zase nevysvětlil. A je to vaše chyba.“

Pelta: Vyřešil bych to za půl hodiny

Přišel potlesk delegátů, stejně jako u Jana Ďoubala, za OFS Kutná Hora. „Co přednesl pan Tvrdík, jsou naprosto jednoduché věci. Pojďme naplnit jednoduché zásady. Udělat výběrka a zveřejnit smlouvy je přece úplně normální. Bavíme se o tom tři roky. Přitom kdyby všechno fungovalo, nemáme tak dlouhé valné hromady,“ rýpnul si do Fouska, který zdlouhavé valné hromady podal jako něco, co ve vyspělejším světě není.

Podobně se přidal benešovský Milan Kratina. „Petr Fousek nás tady mistruje, že valné hromady jsou dlouhé. Ale ony jsou dlouhé jen kvůli němu. Já si vygooglím Infantina, Čeferina, a okamžitě přesně vím, kolik berou,“ zmínil s odkazem na to, že Fousek nechce zveřejnit svou odměnu.

Pak přišel Pelta. Zase po svém, věcně i zábavně. „Zatím mě nejvíc zaujalo, že si někdo dovolí vypnout představiteli významného ligového klubu mikrofon. To tedy…“ začal. „Kdyby měl Sport Invest smlouvu, která se nedá vypovědět, tak proč jste si ho nepozvali a nejednali s ním? Já bych to měl vyřešený za půl hodiny. Já bych z toho vybruslil tak, aby to vypadalo, že jsme vítězové. Já bych šel za Tvrdíkem, Tykačem, Křetínským, aby z nich něco vypadlo. A to nemyslím na Jabko (Jablonec). Vždyť se máme všichni dobře, jediný, kdo se má blbě, jsem já, protože mám příští týden soud, a to mám ještě docela dobrou náladu. Schvalme Strahov a buďme rádi za doktora Křetínského, že to zaplatí.“

Dušan Svoboda, kolega, ale také protivník Fouska a Šidliáka z výkonného výboru, měl také co říct. „Drtivá většina členů výkonného výboru se Sport Investem není komfortní, stejně jako dozorčí rada STES a ekonomická rada. Podle mě to už musí poškozovat i Sport Invest,“ prohlásil. V usnesení navrženém Tvrdíkem mu však vadil požadavek na zveřejňování smluv nad půl milionu. „Někteří možní sponzoři příliš nechtějí, aby se toto zveřejňovalo. Mohlo by nám to výrazně uškodit. Stejně tak by to znamenalo zveřejňování smluv u některých hráčů.“

Do sálu zazněl Tvrdíkův hlas: „Upravíme tento bod v duchu toho, co říkal Dušan Svoboda.“

Jiří Šidliák ještě den před valnou hromadou na setkání s novináři trval na správnosti svých kroků. „Je to nejlepší možné řešení,“ říkal. Teď se poprvé ozval. „Pojďme si věc kolem smlouvu se Sport Investem vyříkat do hloubky mimo tuto valnou hromadu,“ vyzval.

Valná hromada pak dále běžela, až v jejím závěru se stočila zpátky do tohoto příběhu. Jaroslav Tvrdík přišel s přepracovaným návrhem své směrnice na transparentnější chod asociace, pravidla výběrových řízení či kumulaci funkcí v asociaci a dceřiných společnostech – což se nyní minimálně podle Tvrdíka nevyplatilo u smlouvy se Sport Investem.

Čechy návrh přijali, Morava nikoli, takže neprošel. A tím nejvíce výživná záležitost valné hromady byla u konce.

