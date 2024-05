553 milionů pro první ligu. Kolik může dostat každý klub a za co bonusy?

Tahle čísla budí enormní zájem. A očekávání. Profesionální kluby se těší na to, kolik peněz dostanou díky enormně vylepšeným kontraktům za prodej marketingových a televizních práv i generální partnerství na příštích pět sezon. Celkově to bude pro účastníky první a druhé nejvyšší soutěže podle příslibu Ligové fotbalové asociace přinejmenším 660 milionů korun, pro nově pojmenovanou elitní Chance ligu od 553 po 573 milionů v závislosti na počtu sestupujících. Server iSport.cz už zná první navrhovaný klíč k rozdělení financí. Každý z prvoligových týmů by měl garantovanou základní částku ve stejné výši, přibyly nové položky.