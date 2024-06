Kladrubský se opřel do majitele klubu: Co s námi bude? Nemáme výplaty

České Budějovice se zachránily v první lize. Zvládly baráž s Táborskem. Oddechly si. Asistent trenéra Jiří Kladrubský by klidně před novináři mohl slavit. Tiskovou konferenci ale využil k upřímnému vzkazu majiteli Vladimíru Koubkovi. „Za čtrnáct dní zase začínáme a nemáme hráče. Majitel byl v kabině, otázky padly a neodpověděl. Tak se ho ptám skrze média: co zamýšlí s Dynamem? Na klubu mi záleží a chci to vědět,“ řekl naštvaný Kladrubský. Klub má podle něj opět zpoždění s výplatami.

Zachránili jste se v první lize. Hodně jste se ale nadřeli, že?

„Bylo to těžké. Klobouk dolu před Táborskem. Nejen vzhledem k zápasu, ale i jak jsme se k sobě jako rivalové chovali. Byli silní, ohromně nepříjemní, stejně jako v prvním zápase. Ale my jsme si nakonec došli za tím, co jsme si přáli. Příběh, co jsem od ledna prožil, se snad ani nedá vymyslet. Zestárl jsem tak o deset let. I vzhledem k tomu, co se v klubu děje.“

Bylo to pro vás tak náročné období?

„Nikdo nám nevěřil, byli jsme mínus 4 body. Ale řekli jsme si, že uděláme vše pro to, abychom pod sebe někoho dostali. Myslel jsem si, že baráž bude více v klidu, ale nebyla. Ale máme charakterově skvělé mužstvo, to je neskutečné. Osm lidí končí, mají třeba podepsáno někde jinde, ale stejně dýchali za klub. Vážím si jich. Ale já se ptám, co bude dál? To je konkrétní otázka pro majitele, ptám se ho přímo. Za čtrnáct dní zase začínáme a nemáme hráče. Byl v kabině, otázky padly a neodpověděl. Tak se ho ptám skrze média: co zamýšlí s Dynamem? Na klubu mi záleží a chci to vědět.“

Situace s platy se nezlepšila?

„Je druhého června a nemáme výplaty. Je mi jedno jestli mě za tohle vyhodí, protože mi záleží na klubu. Máme právo se ptát, co bude dál. Neřekl jsem mu to jen já, ptali se i hráči.“

Do kdy jste ochotný čekat, než to budete mít vyřešené?

„Je to čtrnáct dní stará záležitost. My jsme se ptali, měl přijít, ale nepřišel. Tak se ptám alespoň takhle skrze média.“

Vy byste chtěl s Jiřím Lerchem pokračovat v roli trenérů?

„Vůbec nevím, co bude. Dnes říkám tohle, zítra už nemusím být trenér. Chtěl bych jím být. Baví mě to, naplňuje mě to. Ale teď se nám rozpadá mančaft.“

Co jste hráčům řekli v kabině?

„Poděkovali jsme jim. Zachránili jsme se jenom díky té kabině. Nikdo jiný v tom prsty nemá.Teď si dáme asi pivo. Strašně mě to vyždímalo, nejsem sám. Na některých hráčích je to vidět. Třeba na Allim a já to chápu. Já mám také dvě děti a manželku, která mi jako pedant říká: „Proč tam chodíš, když nedostáváš peníze?“ I proto jsem chtěl jít na tiskovku, abych to mohl říct.“

Dokážete si představit, co by pro klub znamenal sestup do druhé ligy?

„To se můžeme také zeptat. Co bude s klubem, ví jen majitel. Jinak nikdo.“