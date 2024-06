Priskeho odchod: Rosický chce ještě jeden rok. Co tah Friisem a klauzule?

Sparta skoro nestihla oslavit double – a už se její vedení musí připravit na jednu z nejtěžších bitev poslední doby. Vyslyší oblíbený a úspěšný kouč Brian Priske vábení Feyenoordu? „Sparta chce, aby se věci, které tu Priske nastavil, ještě více zaběhly,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz. „Je to vize na tři roky, jedou podle ní – a Priske má podepsanou smlouvu,“ dodává s tím, že úřadující mistr má i díky klauzuli v Priskeho kontraktu lepší pozici, než by se mohlo na první pohled zdát. „A pozor, stále ještě nebyli v Lize mistrů,“ upozorňuje Michal Kvasnica.

A teď klíčová otázka: šel by s Priskem do Rotterdamu i Lars Friise a realizační tým, nebo by Spartu převzal on? „Sparta by se zbláznila, kdyby pustila celý realizák,“ je přesvědčený Kvasnica. „Myslím, že se rýsuje kompromis: Můžeš jít, Briane, ale my si necháme Friise, který to po tobě převezme,“ uzavírá.

„Friis by to jednoznačně zvládl,“ souhlasí Jiří Fejgl: „Je to v podstatě hlavní kouč a je nastavený uspět. Hráči navíc vnímají realizák jako celek, ne jen jako Priskeho. S Kuchtou pracoval na změně jeho pozice v polovině sezony právě Friis,“ dodává.

Celý díl Ligy naruby najdete na www.liganaruby.cz či v Premium sekci na iSport.cz.

