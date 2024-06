Drsná obměna Dynama: končí těchto osm opor, kam míří? Další přibudou

25 let, záložník Konec smlouvy Odchází do Górniku Zabrze

29 let, stoper Konec smlouvy Odchází do Mladé Boleslavi

23 let, křídelník Konec hostování Vrací se do Brna, zajímá se o něj Baník

25 let, levý obránce Konec hostování Vrací se do Rožumberoku

Povedený zimní příchod, který pomohl sešít rozpadlou obranu Dynama. Kromě komického vlastního gólu proti Českým Budějovicím vytvořil s Králikem silnou stoperskou dvojici. Nyní se vrací do Mladé Boleslavi a spolupráci by mohl zopakovat, Středočeši mají ale na stoperu přetlak. Je tak možné, že se bude stěhovat jinam.

27 let, stoper Konec hostování Vrací se do Mladé Boleslavi

O koho bude zájem

Jan Suchan (28 let, záložník) - mění agenturu, očekává v létě nabídky

Marcel Čermák (25 let, záložník) - zájem projevil Hradec Králové

Vincent Trummer (24 let, levý obránce) - zájem projevila Mladá Boleslav

Samuel Šigut (21 let, křídelník) - zájem projevil Liberec

I v nepovedené sezoně mnoho hráčů zaujalo. Například jarní devítigólový střelec Jan Suchan bude prakticky neudržitelný, ve 28 letech si bude chtít zahrát na lepší adrese. O tom svědčí, že podle informací Sportu odchází od na Dynamo vázaného agenta Michala Rakovana. U Marcela Čermáka, Vincenta Trummera a Samuela Šiguta má klub mnohem vyšší šance udržení, přesto vzbudili pozornost napříč celou soutěží.