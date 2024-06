Hlavatý už si vybral klub! Nabídky pro Pardubice od obou jsou nadstandardní

Podle redakčních informací jsou obě nabídky nadstandardní. Jak u liberecké, tak u ostravské má jít v základní výši o dvacet milionů korun.

„Malý rozdíl je v bonusech. Liberec nabízí dvacet plus dva, Baník dvacet plus čtyři,“ míní zdroje.

Pokud by nakonec Hlavatý zamířil do Slezska, stal by se nejdražším nákupem majitele Václava Brabce za osm let, co vlastní FCB.

A samozřejmě větší budoucí profit je lákavější i pro Pardubice, ostatně i proto se záležitost táhne. Východočeši chtějí za svého nejdůležitějšího fotbalistu, který má platný kontrakt ještě na další dva roky, logicky „vytřískat“ co nejvíc. Navíc roli možná hraje i to, že se nechtějí stát „béčkem Slovanu“. Kromě bývalého kouče Kováče má pod Ještěd totiž namířeno i Marek Icha.

Na druhou stranu, z lidského a kariérního hlediska je funkcionářům v CFIG Areně jasné, že navzdory zvyšujícím se ambicím nastal čas udělat krok výš. A nedělat opoře drahoty.

„Situace je taková, že máme na stole několik nabídek, zájemců je více. Je to v jednání,“ říká sportovní ředitel Pardubic Vít Zavřel, jenž už dřív upřímně prohlásil, že Hlavatého agent Roman Brulík určitě bude hráče nabízet na Bazaly.

Jenže blíž, zejména co se týče vnitřního nastavení, má kreativní středopolař momentálně na sever Čech. Nehrál by tam sice druhé předkolo Konferenční ligy jako v Ostravě, nicméně spolu s Kováčem by se stal hlavní tváří nové značky LBC.