Rozhodčí se zlepšili, ale... Výkyvy i slušný VAR. A teď půjde do tuhého

Oproti vyostřenému závěru minulé sezony, po kterém skončil šéf sudích Radek Příhoda, byl uplynulý ročník překvapivě klidný. A to přestože Komise rozhodčích absolvovala dost hrůzostrašný začátek. Koneckonců i zimní pauzu, po které řešila bizarní aférku se zmizelými sendviči na soustředění na Kanárech. Sudí se ale zlepšili. Teď je každopádně čeká test na nové úrovni.

V létě by od Komise i sudích málokdo čekal terno. Libor Kovařík byl uveden do funkce chvíli před začátkem ligy. A start do angažmá měl dost bouřlivý. Mimo jiné ze zdravotních důvodů se vedení sudích nemohlo opřít o některé stálice mezi sudími.

Rozhodčí navíc v úvodu sezony předvedli obří kiksy. Navíc si na evropské půdě uřízl ostudu Pavel Orel, jehož následně Komise vyřadila z listiny profesionálních rozhodčích. A ke všemu ukončil kariéru Michal Křepský, jehož interní kritika Komise vyplavala na veřejnost. Tomáš Klíma kvůli chybám stál velkou část podzimu a po novém roce už se do první ligy nevrátil.

Komise rozhodčích ale start soutěže ustála. Pomohlo jí, že se mezi elitu vrátil Ondřej Pechanec, navíc šance se velmi slušně chopili mladí rozhodčí. Hlavně Karel Rouček a s ním i Vít Zaoral a Stanislav Volek odpískali velkou část sezony. Po hrubce v úvodu se vzpamatoval Dalibor Černý.

Zvlášť Rouček patřil ve své první sezoně k nejvýše hodnoceným sudím. I když mu jaro tolik nevyšlo, prokázal velký talent a předvedl jeden z nejlepších výkonů ročníku v duelu Baníku se Slavií. Poklonu mu po něm vysekl i Jindřich Trpišovský.

Vedení sudích výrazně provětralo nominace na první ligu. Na papíře to vypadá, že se Komise spoléhala na podobné množství rozhodčích jako před rokem. Ve skutečnosti ale hned devět sudích odpískalo minimálně o pět zápasů více než v minulé sezoně.

Komise vsadila na užší tým mladších sudích než o rok dřív. Zkušenějších sudích výrazně ubylo, zato na ně byl větší spoleh. Ondřej Berka a Jan Machálek patřili k nejnasazovanějším rozhodčím - i k nejlépe hodnoceným podle Zlaté píšťalky. Už se zdálo, že ve většině duelů přestali spekulovat nad svými verdikty, třeba Pechanec zvládl jarní ligové derby velmi slušně. Berka si zase vysloužil nominaci na finále poháru i na baráž - jenže právě dva největší duely odpískal asi nejhůř za celou sezonu.

Naopak devíti rozhodčím výrazně ubyly nominace. Pouze Dominik Starý se z této skupiny vypracoval na jaře v rozhodcovskou oporu. Petr Hocek odpískal po novém roce jen čtyři ligové zápasy. Zbylých sedm sudích už šanci nedostalo, nebo na listině profesionálních sudích skončilo.

Kovařík tak byl o něco odvážnější než jeho předchůdce v udělování nominací. V minulosti se rozhodčí tolik nestrachovali o svá místa mezi elitou, protože necítili v zádech konkurenci. To se změnilo. Někteří sudí si po velkých chybách poměrně dlouho nezapískali nejvyšší soutěž - namátkou Volek, Starý nebo Kotala. Nešlo ale jen o represi, zvlášť mladé sudí nechala v klidu oklepat se ve druhé lize - a třeba Starému pauza pomohla.

U mladých rozhodčích se stejně jako u hráčů musí očekávat výkyvy. A ty se pochopitelně dostavily. Na zápasech bez VAR pak bylo citelně znát, jak se jedná o pomůcku, která českým sudím pomáhá napravovat chyby. Navzdory výjimkám se nedostavily vyslovené zářezy i díky tomu, že videoasistenti v českém fotbale byli v globále poměrně konzistentní v posuzování zákroků.

Fungování VAR patří k jedněm z největších pozitiv ročníku. Spolu s tím, že se v žádném klíčovém zápase o titul na jaře nedostavily kontroverzní momenty, které by nabouraly důvěru v integritu českého fotbalu.

Kovaříkova komise je ke všemu komunikačně o něco zdatnější vůči veřejnosti. A to i proto, že na začátku sezony trefila správnou formu komuniké. Média po každém odehraném kole vyzvala, aby dodala čtyři momenty k veřejnému komentáři. A z větší části se s verdikty Komise (mimochodem srozumitelněji vysvětlenými) dalo souhlasit.

Sám šéf rozhodčích tedy nelehký první rok v zásadě zvládl. Navzdory pochybám, zdali Kovařík není až příliš idealistický a měkký a jestli mu nechybí větší odolnost. Bezpochyby ho tlak výrazně obrousil, na druhé straně stále nemá vyhráno. V nižších soutěžích, kam pravomoce Komise rozhodčích nedosahují, pískají staré kádry a přetrvávají skandály. Což omezuje možnosti vytahovat si talentované sudí z třetích lig a níž.

Největší kluby spolu momentálně udržují možná nejlepší vztahy za poslední roky. V českém fotbale ale stále existují politikaření a vzájemná nedůvěra. Navigovat v tomto prostředí není snadné pro nikoho a je klíčové zachovat rozvahu, předvídatelnost a autoritu. Kovařík to teď poznal sám, a i v relativně pokojné jarní části se dostavily situace, kdy měl sám ke klidu daleko. K opravdu vyhroceným momentům přitom může dojít lusknutím prstu, jak se ukázalo i před rokem. Tím spíš, že se hraje o přímý postup do Ligy mistrů a český fotbal čeká vždy třaskavá Valná hromada…

Počty odpískaných zápasů

2023-24

Sudí 1+ zápasů 21

Sudí 5+ zápasů 17

Sudí 10+ zápasů 13

2022-23

Sudí 1+ zápasů 21

Sudí 5+ zápasů 16

Sudí 10+ zápasů 15

Počty odpískaných zápasů vs. minulá sezona

Karel Rouček (nováček) - 22 (+22)

Ondřej Pechanec (návrat ke kariéře) - 21 (+21)

Vít Zaoral (nováček) - 13 (+13)

Stanislav Volek - 16 (+13)

Ondřej Berka - 26 (+6)

Michael Kvítek - 7 (+6)

Jan Machálek - 18 (+5)

Jan Všetečka - 20 (+5)

Jan Petřík - 15 (+5)

Filip Kotala - 5 (+4)

Dalibor Černý - 27 (+3)

Ladislav Szikszay - 21 (+1)

Marek Radina - 17 (-4)

Zbyněk Proske (vyřazen) - 0 (-6)

Dominik Starý - 17 (-7)

Petr Hocek - 10 (-7)

Tomáš Klíma - 6 (-7)

Tomáš Batík - 5 (-9)

Michal Křepský (ukončil kariéru) - 0 (-11)

Pavel Orel - 3 (-14)

Lukáš Nehasil - 0 (-17)

Miroslav Zelinka (zranění) - 0 (-28)

2023-24 2022-23 Odpískané fauly 11,57 na 90 minut 11,71 na 90 minut Žluté karty 1211 1064 Červené karty 61 72

Nejlepší zápasy

14. kolo

Dalibor Černý - 9

Slavia – Plzeň 1:2

Tady prokázal, že velké duely umí. Od začátku byl přesný a rázný, zápas i díky němu nesklouzl do bramboračky.

N2 kolo

Ladislav Szikszay - 9

Karviná – Zlín 2:2

Skvěle zvládl tuhou záchranářskou bitvu. Domácí cítili křivdu, ale neoprávněně.

19. kolo

Karel Rouček - 9

Baník – Slavia 2:3

Plné tribuny, dramatické utkání plné zvratů, z pohledu sporných situací ale naprosto jednoznačný mač. A sudí ho zvládl zcela bravurně, vystačil si bez jediné žluté karty! Dokázal si usměrnit oba týmy stejně jako lavičky

Nejhorší zápasy

3. kolo

Dalibor Černý - 3

Hradec Kr.–Č. Budějovice 5:1

Celý zápas pískal v pořádku, ale výkon si zcela pokazil v 54. minutě. Videoasistentka Adámková do chybně odpískané penalty správně vstoupila, hlavní rozhodčí si ale nepochopitelně stál za svým mylným verdiktem.

3. kolo

Tomáš Klíma - 3

Sparta–Pardubice 5:2

Zbytečně si zavařil. Nejdřív měl odpískat PK poté, co Krejčí nabral zezadu Sychru (36.). Šlápnutí Kairinena na Hlavatého? Oranžové, Klíma měl vytáhnout aspoň ŽK.

N6 kolo

Ondřej Berka - 3

Ml. Boleslav–Hradec Kr. 3:1

Opět ve velkém zápase nepodal dobrý výkon, byl příliš bázlivý u velkých verdiktů a naopak úzkoprsý u běžných zákroků, které pískal zběsile.