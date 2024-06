Priskeho stopa ve Spartě: kritizované „divadlo“ i rituál. Ukázal odvahu

Video se připravuje ... Sázka na Briana Priskeho se ukázala jako nejlepší tah. Sparta se s Dánem na lavici probudila z šedivých sezon, začala znovu vítězit. Ovšem – vydrželo to pouhé dva roky. Úspěchy posunuly 47letého trenéra na vyšší level, v minulých dnech přijal nabídku Feyenoordu Rotterdam. Jakou stopu v letenském klubu zanechal?

Až na Ligu mistrů… Priske chytl Spartu za ruku, odklidil z cesty trní a ze stínu ji vyvedl na výsluní. „Přišel jsem do klubu, který dlouho trpěl,“ řekl Dán na konci první sezony nového angažmá. S týmem získal titul po dlouhých devíti letech, na ligové zlato si v květnu sáhl podruhé a k tomu přidal triumf v MOL Cupu. Nesplnil jediný cíl – bránu do Ligy mistrů zavřela letenskému klubu Kodaň. Přesto osmifinále Evropské ligy (i přes dva výprasky s Liverpoolem) spadlo do kategorie úspěchů. Ve výsledku – Priske nastartoval Spartu i vlastní kariéru, zájem Feyenoordu je toho důkazem. Trenér Brian Priske s pohárem • Foto Beranek / Sport

Mentalita šampionů Jako symbol Priskeho angažmá ve Spartě berme prosincový zápas s Teplicemi. Lukáš Sadílek dostal ve čtvrté minutě červenou, hned na to tým inkasoval. Přesto Letenští brankou v nastaveném čase vyhráli 2:1. Nešlo o jediný zápas, kdy udeřili v závěru (podzimní derby se Slavií 1:1 nebo finále poháru s Plzní 2:1). „Hráči mají mentalitu šampionů,“ vybral Priske hlavní klíč. Což jde za ním. „Alfa a omega všeho je, aby trenér uměl s hráči vycházet,“ zmínil Ondřej Čelůstka, dnes už bývalý hráč Sparty. Priske v kabině zavedl disciplínu, mužstvo zároveň dokázal nakopnout motivačními proslovy, v nichž použil řadu vulgarismů. Fungovalo to. Sudí Dominik Starý vyloučil Lukáše Sadílka • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Ukázal „koule“ Sparta lehla na zem, prohra v derby se Slavií (0:4) byla zničující. Chtělo to změnu. Priske po prvních měsících v novém angažmá zavelel k přechodu na formaci 4-3-3. „Zásadní moment, který v mých očích udělal,“ vzpomínal bývalý asistent Luboš Loučka. Dán překopal systém, dal bokem osobní filozofii. „Vycítil situaci, kdy tým potřebuje pomoct. To chtělo mít pořádný koule,“ dodal Loučka. Rudý tábor se nastartoval a došel si pro první titul po devíti letech. „Trenér nezměnil hráče, ale udělal něco, co nás změnilo celkově jako tým,“ poznamenal křídelník Lukáš Haraslín. Brian Priske během pohárové finále s Plzní • Foto Michal Beránek / Sport

Vítězné (trapné) kolečko Priske po první ligové prohře s Libercem v srpnu 2022 svolal hráče i členy realizačního týmu do středového kruhu a energicky k nim promlouval. V Česku šlo o novinku. „Trapný kolečko,“ glosoval legendární fotbalista Ladislav Vízek. Pro kritiky divadlo, pro sparťany rituál. „Drželi jsme spolu, dokázali jsme vytěsnit to, co si ostatní myslí,“ řekl Ondřej Čelůstka, dnes už bývalý hráč letenského týmu. Priske od toho neustoupil, bezprostřední projevy před zraky diváků vedl i po výhrách. „Vnímal jsem, že má vizi, je o ni přesvědčený a stojí si za ní,“ doplnil Čelůstka. Tradiční kolečko Sparty po prohře s Liverpoolu v prvním osmifinále Evropské ligy • Foto Pavel Mazáč / Sport

Hra s fanoušky Stal se z toho rituál. Priske se před zápasem vynořil z kabiny a došel až pod letenský kotel. Roztáhl ruce, emotivně jimi pumpoval. Když odcházel, bil se pěstí do srdce. „Tohle umí,“ ocenil zkušený trenér Zdeněk Ščasný. „Chodil před fanoušky i v době, kdy se týmu nedařilo, což je super.“ Letenští Dánovo chování ocenili choreem i skandováním. „Jsou úžasní, vždycky podporují tým. Společně jsme jedna jednotka,“ tvrdil Priske opakovaně. Chemie mezi oběma stranami fungovala. I když nastala krize, proti Slovácku na podzim 2022 uklidňoval ultras, kteří následně vyhlásili bojkot… Trenér Sparty Brian Priske s fanoušky před zápasem v Olomouci • Foto Pavel Mazáč / Sport