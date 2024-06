Krejčí: je (skoro) hotovo, míří do Girony! Sparta vydělá víc, než se zdálo

Bylo to vlastně nevyhnutelné. Sparta počítala - a to i před odchodem trenéra Briana Priskeho - že přijde o svou hlavní hráčskou tvář. Ladislav Krejčí splnil misi, jako kapitán zapsal dva tituly. Mohl by zůstat „sto“ let, ale chce jít dál. Španělská liga, jež není tak fyzicky nadupaná jako Premier League nebo Bundesliga, na druhou stranu je výrazně herní, by mu mohla svědčit. Jeho odchod do Girony tomu odpovídá, je prakticky hotový.