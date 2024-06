Sadílek o Friisovi i bratrovi: Jsem rád, že žije. Trápí se, nemohl se ani dívat

Užíváte si, že jste zpět?

„Je to skvělé. Dovolená je sice krátká, ale s klukama trávíme celý rok spolu a těšil jsem se na ně. Jsem rád, že jsme zpátky, i když pár hráčů ještě chybí.“

Že jste bez reprezentantů, se projevuje?

„Ještě jsme neměli možnost to moc pocítit. Testovací dny jsou hodně rozbité, ještě jsme se spolu moc nepotkali, míjíme se. Až dneska jsme si sedli před tréninkem na kafe a pokecali o dovolených.“

Byla to dřina?

„Je to náročné, velká změna po dovolené. Start je těžký, na píp testu se vydáte do maxima. Ale všichni jsou natěšení, a to je nejdůležitější.“

Zasáhl vás odchod Ladislava Krejčího?

„Je to velká rána, ale takový je fotbal. Život jde dál. Musíme se vypořádat s tím, že tady není. Zodpovědnost za něj musejí vzít ostatní.“

Bojíte se dalších odchodů?

„To není otázka na mě. My hráči to bereme, jak to je. Vždycky je potřeba zalepit díry po těch, co odešli. Věřím, že se to podaří a budeme lepší.“

Změna byla i na postu trenéra, Brian Priske opustil Spartu.

„Tak to prostě je. Někteří odcházejí. Je dobře, že Lars (Friis) je s námi, od začátku, co přišel, bral jsem ho jako hlavního trenéra, že to s Brianem dělali dohromady. Jsem rád, že jedna půlka zůstala a doplnilo se to. Věřím, že budeme ještě lepší.“

Sledujete i EURO?

„Sledoval jsem první zápas. Je složité, když hrajete proti kvalitnímu týmu. Bránili jsme se a neměli možnost moc ukázat. Věřím, že proti Gruzii se to otočí.“

V českém týmu nakonec chybí bratr Michal, který se zranil při jízdě na tříkolce. Jak to bral?

„Bylo to pro něj obrovsky těžké, nejvíc potrestal sám sebe. Bylo mu to líto, psali jsme si, že se nedokáže ani dívat na fotbal, že ho to trápí. Měl možnost si zahrát na EURO, vidina, že by měl větší porci minut, byla velká. Mrzí ho to, vytrestal sám sebe. Jsem rád, že žije, že to nedopadlo hůř. Přeju mu, aby se co nejdřív vrátil zpátky. Klub i reprezentace ho budou potřebovat.“