Experti o Sadílkovi: Jak zareaguje syn, když to uvidí. Schick jako Pastrňák

„Nepochopitelné chování,“ shodli se v pátečním studiu po skončení zahajovacího duelu EURO mezi Německem a Skotskem (5:1). „Byli tam ještě dva hráči, kteří se mohli potenciálně zranit, z jejich pohledu je to kravina. V mých očích je nejdůležitější chování hráče, reprezentanta, který oslabil svůj tým. Sám sebe potrestal,“ řekl Petr Ruman. „Není co dodat, mám stejný názor. Je to nepochopitelné, škoda hlavně pro něj. Je to zase zbytečná kauza,“ dodal Jiří Saňák.

K nešťastné události došlo na závěr českého soustředění v rakouském Schladmingu, Michal Sadílek kvůli poranění nohy z jízdy na tříkolce z alpského kopce vypadl z nominace. Reprezentace nejdřív oficiálně komunikovala celou záležitost s tím, že se český záložník Twente zranil při jízdě na kole. Otočila až poté, co na pozadí případu jako první upozornil server iSport.cz a deník Sport.

Sadílek? Chyba v komunikaci, udělali jsme to blbě. Sorry, říká Hašek Video se připravuje ...

„Nepochopitelné je to právě v tomhle vidění, že se v českém fotbale nic podobného neutají. Co si řekne můj syn nebo mladí hráči, když uvidí, že reprezentant těsně před takovým turnajem jezdí na tříkolce ze sjezdovky a zraní se? Co pak máme mladým hráčům říkat? Že se omluvíme a dobrý?“ divil se Saňák.

Ivan Hašek se za nešťastnou komunikaci nároďáku omluvil a tím celou záležitost uzavřel. „Jezdit na tříkolce je v takovou chvíli zbytečný. Nelíbí se mi to, je to svým způsobem zlehčování situace, shazování dobré atmosféry a otevřenosti reprezentace po nástupu nového realizáku. Všichni se nadechli, vlna negativity na Jardu Šilhavého byla před Haškovým nástupem až patologicky nepříjemná. Teď je tam zase škraloup a je to smutné,“ nelíbilo se Saňákovi.

Petr Ruman se vyjádřil i k nečitelnosti českého týmu, která je v jeho očích spíš opačná. „U českého týmu je jasné, že bude hrát s trojkou nebo pětkou obránců, pravděpodobně naskočí dva útočníci, dvě šestky a jedna desítka. Takže v čem je je ta nečitelnost? Celkem se na to dá připravit,“ řekl trenér působící v Německu.

Před českým vstupem do turnaje se ale oba hosté snaží myslet směrem k vyhlídkám národního týmu přeci jen pozitivně. „Viděl jsem na týmu energii, bude záležet, zda bude Tomáš Souček zdravý,“ upozornil Saňák, že se kapitán týmu na pátečním otevřeném tréninku připravoval individuálně. „Jsem rád, že máme nejmladší mužstvo na EURO nabité rychlými obránci. Tohle mi dodává optimismus. Přál bych si, aby měl Patrik Schick přínos jako David Pastrňák v hokeji. Makal pro tým a nakonec rozhodl mistrovství světa. Když tohle klapne, hráči to vezmou týmově, což bylo vždycky české… Můžeme být nepříjemní a tajně doufám v semifinále,“ uzavřel dlouholetý asistent Václava Jílka, který v Pardubicích zkusí prorazit v roli prvního kouče.