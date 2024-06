Sparta bez Priskeho: asistent se zapojil do cvičení, dlouho mluvil se Sivokem

Fanoušci Sparty jsou zvědaví, jak se mistr vypořádá s odchodem dvou výrazných tváří. Letenský tým vkročil do letní přípravy bez kapitána Ladislava Krejčího a trenéra Briana Priskeho. „Není to nic, co by nás zastavilo. Máme novou krev,“ uvedl stoper Filip Panák. Čtvrteční trénink, který byl otevřený pro média, naznačil, jak bude spolupráce nového kouče Larse Friise a jeho kolegů vypadat. Výrazný byl Jens Berthel Askou, jenž přišel ze švédského IFK Göteborg.