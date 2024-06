Lerch: Horvátha jsem do Dynama chtěl. Dovolená u videa, co Kladrubský?

Kvůli chybějícím výplatám hrozila stávka hráčů, nakonec se trénovat bude. Jistě dobrá zpráva, že?

„Je to tak, výplaty včera (ve středu) přišly. Jako Dynamo jsme kvůli tomu mediálně známí, jsme na to zvyklí. Opakuji, že budeme bojovat. Snad se to během čtrnácti dní uklidní a vyřeší, my pak budeme mít prostor na přípravu.“

Je to klíčové pro atmosféru v týmu?

„Řešili jsme to celých čtrnáct dní, víceméně celou dovolenou. Pro mě bylo zásadní, aby kluci přišli na první trénink v pohodě a byli v klidu. Vedení to splnilo, nevidím v tom problém.“

Tušíte, zda se rýsuje prodej klubu?

„Věřím, že se to v blízké době vyřeší a uklidní se situace i pro veřejnost. My jsme připravení bojovat, hráče sem přivedeme.“

Jaká je vaše pozice? Máte od vedení garance, že budete s Jirkou Kladrubským pokračovat v roli trenérů?

„Trošku to uvedu na pravou míru. Co se strhlo v médiích s Pavlem Horváthem… Osobně jsem ho oslovil, jestli by nám nešel pomoct. Známe se spousty let už ze Slavie. Mediálně to vypadalo, že sem jde Pavel Horváth trénovat. Vysvětlil jsem mu, v jaké roli by tady byl, řekl mi upřímnou věc, že chce být jako hlavní a na tom jsme se nedomluvili. Pavel mi sám napsal, že od nabídky odstupuje.“

Jakou roli jste Pavlu Horváthovi vlastně nabídl?

„Neberu to tak, jestli jsem hlavní trenér já, nebo Kláda (Jiří Kladrubský), nebo by byl Horvi hlavní. Takhle to není. Samozřejmě zodpovědnost mám já. Vysvětloval jsem mu, jak to tady máme nastavené. Chtěl větší pravomoci, aby bylo rozhodování na něm. Ale nechci to moc rozebírat. Bohužel to nedopadlo, respektuju to.“

Takže budete pokračovat s Jiřím Kladrubským v režimu, jakým jste dokončili minulou sezonu?

„S Jirkou jsme měli slíbenou smlouvu, pokud zachráníme ligu, to se splnilo. S Kládou pokračujeme, hledáme k sobě někoho, kdo by nám pomohl.“

Hodně hráčů odejde. Vzhledem k okolnostem a finanční nejistotě klubu, měli jste složitou situaci na přestupovém trhu?

„Pracujeme na tom neustále. Jsme zvyklí bojovat, věřím, že budeme bojovat i teď. Uvidíme, jak budou vypadat kluci, co přišli. Něco v plánu ještě máme. Příprava nebude dlouhá, ale věřím, že se situace v klubu uklidní, i hráči, co by sem mohli potenciálně přijít, přijdou a pomůže nám to.“

Jaké máte ambice do nové sezony?

„Je to všechno odvislé od posil a kvality kádru. Ale věřím, že se semkneme, budeme bojovat a ligu udržíme.“

V jakém stavu je kádr po krátké dovolené?

„S klukama jsem se pozdravil, celý týden měli individuální plán, takže jsou naběhaní. Skočíme do přípravy, všichni jsou zdraví, to je zásadní.“

Kolik hráčů byste ještě přivítali?

„Se sportovním vedením jsme si řekli, že potřebujeme osmnáct hráčů, kteří zvládnou ligu. Neříkám, že jich přijde deset. Ale čtyři, pět hráčů s určitou kvalitou potřebujeme. Snad se to povede a někdo ještě přijde.“

Jak naložíte s mladými hráči a s těmi, co přišli do přípravy na zkoušku?

„Spousty hráčů jsem viděl, skoro celou dovolenou jsem strávil u videa. Realita u nich může být jiná, jejich kvalita se projeví už v trénincích.“