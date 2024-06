Staněk na vyšetření, scénářů je několik. Čekáme a trneme, říká Tvrdík

Dva pořádně nešťastné okamžiky v jednom balení. Těsně před inkasovaným gólem od Turků si Jindřich Staněk na EURO poranil rameno. Po příletu do Česka zamířil na vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice. „Čekáme a trneme,“ říká slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Červenobílá jednička prošla ve čtvrtek večer magnetickou rezonancí. „Jsou optimistické a pesimistické scénáře,“ přibližuje Tvrdík. Ani lepší varianta v sobě nejspíš nezahrnuje bezproblémový průběh. Spíš konzervativní léčbu ovšem s vyhlídkou rozumného návratu. Horší možnost představuje operativní léčbu. „Je opravdu těžké odpovědět. Od relativně rychlého návratu až po podzim bez něj. Těžký večer pro hráče i klub. V ÚVN jsou nejlepší specialisté a my čekáme na výstup,“ vysvětluje předseda představenstva.

Pro brankáře i Slavii jde o nepříjemné déjà vu. Po zimním bombastickém přestupu z Plzně se po půlhodině prvního přípravného zápasu zranil a nástup do nového klubu nuceně odložil. Vynechal tři kola, naskočil až v březnu, a to rovnou do derby proti Spartě (0:0). Dosavadní jedničku Aleše Mandouse už do branky vyjma nic neřešícího duelu posledního kola nadstavby nepustil.

Teď se situace může opakovat.

Pro Slavii to zároveň znamená, že možná bude muset přehodnotit svou brankářskou situaci. Antonín Kinský, který se vrátil z hostování v Pardubicích, měl namířeno do Liberce – to se teď může změnit.