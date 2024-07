O titul s Chorým v ringu: nesmysl, či nervozita? Kuchtu by chtěli v Řecku

Tři roky bez titulu? Slavia chce udělat pořádně tlustou čáru za neúspěšným obdobím a přivádí roky prověřeného střelce. Dává ale příchod Tomáše Chorého smysl? „Pro mě je to nonsens od samého začátku,“ kroutí hlavou v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. „Ano, Slavia sice bere jedno z nejlepších zboží na trhu, osvědčenou kvalitu. Tým ale potřebuje kreativitu, ne beranidlo. Kvalitu v útoku už přece mají,“ dodává. „Slavia je po třech letech bez titulu zahnaná do kouta. A z toho kouta se chce vymlátit přes boxerský ring, zatímco Sparta z podobné situace před lety vykličkovala Haraslínem a spol.,“ dodává Kvasnicův kolega Jiří Fejgl.

Může hrát Chorý s Chytilem? Co na to Václav Jurečka, s kterým červenobílí podle Jaroslava Tvrdíka počítají na podhrot a křídlo? „Ano, Chorý z tlaku Slavie bude dávat góly. Ale Chytil by je nedal? Fila by je nedal? Celý svět jde cestu rychlosti a kreativity, ukázali to i Slováci na EURO. Slavia jako by se zbavovala možnosti se herně víc posunout,“ domnívá se Fejgl.

Jaká je šance na letní odchod Jana Kuchty do Řecka, který redaktoři řeší v bonusové části? Celý díl Ligy naruby najdete na www.liganaruby.cz a v Premium sekci na iSport.cz

