Plzeň zúžila a omladila kádr: bez Chorého, šance pro mladý klenot (16)

Během čtrnácti dnů především fyzické části letní přípravy vykrystalizovala soupiska pro tradiční herní kemp pod rakouskými alpskými kopečky. Miroslav Koubek a jeho kolegové z trenérského štábu si oblíbili šestnáctiletého mladíka Jiřího Panoše. Mimořádně nadaný levonohý záložník, který odehrál velmi dobře nedávné mistrovství Evropy do 17 let, zaujal natolik, že zůstal v kádru i pro herní část přípravy v Rakousku.

„Ještě to není hotový chlap, musí se s ním opatrně v silových i kondičních věcech. Ale to je v tomhle věku naprosto logické. Nám se moc líbí fotbalově, je to typ hráče, který třeba české reprezentaci teď chyběl. Aby se nebál vzít balon, přešel přes dva, tři hráče a potom ho rozdal. Je to obrovský talent a jsme rádi, že ho tady máme,“ pochvaloval si po sobotní přípravě s Lafnitzem asistent Jan Trousil.

Panoš v něm krásnou asistencí vymyslel jednu ze tří branek pro dalšího mladíka, útočníka reprezentační jednadvacítky Christophea Kabonga. Levá noha, odvaha, přehled, technická vyspělost. Právě takové vlastnosti plzeňského odchovance, který začínal s fotbalem v Klatovech, posunuli až do prvního týmu. Velmi dobře si vedl uprostřed pole vedle kapitána Lukáše Kalvacha.

Týmu aktuálně schází střední záložníci, takže má Panoš pro novou sezonu velkou šanci prosadit se trvale do kádru. V Plzni je mladým unikátem, možným budoucím drahokamem. Na probíhajícím dospělém EURO ale řádí za Španělsko stejný ročník 2007, hvězda Barcelony Lamine Yamal.

Panoš navazuje na úspěšnou sezonu v mládeži, v ligovém ročníku za kategorii U19 nastřílel šest branek. Na EURO sedmnáctek pomohl českému týmu do čtvrtfinále, kde mužstvo nešťastně padlo na penalty s Dánskem.

Instalace Panoše do dospělého kádru koresponduje s nastavenou koncepcí celého klubu po nástupu rakousko-švýcarských majitelů. Do Rakouska v úterý odjeli pouze tři třicátníci, naopak sedmi hráčům je 21 a méně let. V týmu, kde dlouhé roky dominovali zkušení borci, takřka nevídaná věc.

Do Westendorfu, tradiční destinace letního herního soustředění, už s Plzní neodcestoval Tomáš Chorý (29), který dokončuje přestup do Slavie. Kromě marodů (viz kádr na soustředění) schází také Idjessi Metsoko (22), tomu klub hledá hostování v první lize. Mluvilo se o zájmu Jablonce.

Až v pátek za týmem dorazí trojice reprezentantů (Hranáč, Šulc, Červ), kteří po vyřazení na EURO dostali alespoň krátké volno. Viktoria plánuje v Rakousku odehrát tři přípravné zápasy, generálka proběhne v pátek 12. června proti Kodani.