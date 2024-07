Nenápadná posila Slavie: Přišel, zvítězil a odejde. Botos míří hostovat

Před zveřejněním očekávaného „megapřestupu“ Tomáše Chorého oznámila Slavia nenápadně novou posilu. Lehce překvapivý příchod řeckého záložníka Giannise-Fivose Botose z druhé nizozemské ligy nebyl prezentován nijak bombasticky, třiadvacetiletý hráč totiž ihned zamíří z kádru Pražanů ven na hostování. A to i přesto, že si hned první den v novém angažmá připsal gól v přípravném utkání s Slaskem Wroclaw (2:0).

Jaroslav Tvrdík slíbil fanouškům tři výrazné posily do ofenzivy, je ale zřejmé, že Botos jednou z nich nebude. Nebývá zvykem přivést třiadvacetiletého hráče ze zahraničí a poslat ho obratem hostovat, přesně tento záměr ale Slavia deklarovala.

„Giannis je talentovaný hráč, dobrý do ofenzivy. Má zajímavý fotbalový životopis, vyzkoušel si zahraniční angažmá. Navíc je schopný alternovat na několika pozicích. Věříme, že jednou by mohl být pro Slavii platným hráčem, je ale třeba připravit jej na naši úroveň, dát mu čas,“ ohlásil Jiří Bílek.

Ofenzivní záložník či křídelník se tak bude rozehrávat v novém „spřáteleném“ klubu. Karviná je po převzetí Martinem Hyským pro Slavii zajímavou destinací a kromě Botose se tam Pražané chystají poslat i jinou letní posilu Alexandra Bužka.

Nic na situaci nezmění ani fakt, že se Botos v sešívaném dresu hned uvedl brankou. Posila z druholigového holandského Helmondu totiž naskočila hned do druhého poločasu přípravy s polským vicemistrem Slaskem Wroclaw. Tečovaná rána, která skončila v síti, byla však skoro tím jediným, čím se Řek ukázal. Na rozdíl od jiných nových tváří Bužka, Štěpána Chaloupka či Lukáše Vorlického se prakticky nedostával na balon a důležité dění na hřišti ho míjelo. Naladění se na intenzivní soubojový fotbal v české lize bude zřejmě na místě.

„Přišel, viděl, zvítězil,“ pousmál se asistent trenéra Zdeněk Houštecký. „Má dobrý pohyb, vlétl do toho, ale trošičku se s tím seznamoval. Po pár trénincích, kdy se rozběhával, už bylo vidět, že má to, proč jsme ho přiváděli. Nakonec se dostal i do zakončení a dobře pro něj, že dal gól.“

Slávisté polského soka přehráli 2:0 a i první gól vstřelil cizinec – El Hadji Malick Diouf ukázal, že se chystá v nové sezoně opět zapojit do boje o post levého obránce. Nohy se hráčům po náročné fyzické přípravě pomalu rozhýbávají a pozvolna přechází do těch příjemnějších fotbalových věcí.

Nepříjemností tak je pouze zranění Christose Zafeirise, kolem kterého jsou velká očekávání. „V přípravě na novou sezonu vypadal skvěle. Doufejme, že to bude jen něco malého, píchlo ho v lýtku,“ sdělil Houštecký.

Než se rozeběhne nový ligový ročník, zahrají si slávisté ještě tři utkání, generálkou bude zápas se slovenskou Žilinou.