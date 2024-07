Kouč Dynama se děsí dalších odchodů. Posily? Prý na cestě. A hned několik

PŘÍMO Z RAKOUSKA | V týmu už nemá opory Hellebranda, Králika či Musu Alliho. Se svým kolegou Jiřím Kladrubským staví Jiří Lerch (52) nový tým. Navíc pořád hrozí, že mu těsně před ligou zmizí ze sestavy také elitní záložník Jan Suchan. Co posily? Prý jsou na cestě. A rovnou několik. „Je to na spadnutí,“ tvrdí kouč Českých Budějovic v rozhovoru pro iSport.cz po přípravě s rakouským LASK Linec (2:2).

Jak to aktuálně vypadá v Dynamu s ekonomikou?

„Furt je kolem nás mediální humbuk, ale situace se zklidnila. Pan doktor (majitel Vladimír Koubek) dělá maximum, aby byli hráči v pohodě. Je to lepší než třeba v zimě. Snad se něco rýsuje.“

Budete ještě posilovat kádr?

„Měli jsme tu hráče na zkoušku. Některé jsme už poslali domů, jiní se nám líbí. Čtyři pět kluků ještě máme vytipovaných. Věřím, že se to příští týden doladí a pomůžou nám. Jsou rozjednaní, je to na dobré cestě. V pondělí by měl přijet