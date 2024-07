Tajemný miliardář má zájem o fotbalový Hradec. Spojí se s Ulichem?

To by byla rána, možná i rozbití poměrů. Jeden z nejbohatších Čechů se zajímá o vstup do fotbalového Hradce Králové. Jeho kroky mají logiku, ostatně on sám je systematický. Ondřej Tomek, zakladatel portálu Centrum a investor, sonduje terén. V kontaktu je také s Ivo Ulichem, dalším zájemcem o černobílý klub.