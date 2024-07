Dukla loví v Itálii. Přišel reprezentant Slovenska U19. Málem byl tanečník

Michal Svoboda jde z Itálie do Dukly • Amproagency.sk

Michal Svoboda jde z Itálie do Dukly • Amproagency.sk

Michal Svoboda jde z Itálie do Dukly • Amproagency.sk

Michal Svoboda přichází do Dukly • Archiv

Možná o něm uslyšíte poprvé, přesto se jedná o zatím nejvýraznější příchod, který upekl nováček z Dukly. Slovák Michal Svoboda se stěhuje na Julisku z Itálie jako poslední kapitán slovenské reprezentace do 19 let. Smlouva zní jasně. Roční hostování s opcí na 2,7 milionu korun.

Ve spojení s Duklou se dosud hovořilo spíše o jiném nadějném stoperovi. Jan Paluska ale zatím zůstává v Plzni. Tým Petra Rady tak přivítá ve svém středu Michala Svobodu, který poslední sezonu strávil v juniorském týmu Boloni do 19 let. Svoboda si tak zahrál opěvovanou Primaveru.

Na adrese klubu, který se nečekaně ze Serie A prokousal až do Ligy mistrů však pouze hostoval, jinak je kmenovým hráčem organizace SPAL. Tým z města Ferrara v nedávné minulosti rovněž hrál italskou nejvyšší soutěž. Svoboda se stal s tamní juniorkou dvakrát po sobě mistrem Itálie do 18 let, proto přišla nabídka z Boloni a nebyla jediná. O nadějného obránce se zajímaly také Hellas Verona nebo Cagliari.

Ve SPAL se navíc potkal i s mistrem světa 2006 Danielem De Rossim, který krátce tamní klub vedl jako hlavní kouč. „Byl velmi kamarádský, ale zároveň měl přirozenou autoritu,“ vzpomínal Svoboda na současného kouče AS Řím.

Nyní na rodáka z Dunajské Lužné čeká první výzva mezi dospělými. Přitom mohlo být všechno jinak. Svoboda se totiž od čtyř let věnoval breakdance. Na doporučení nejbližších však nakonec zvítězil před tancem fotbal a v devíti letech šel na zkušenou do Slovanu Bratislava.

„Ta zkouška trvala asi měsíc. Byl jsem nešťastný, vždyť jsem tam byl nejslabší. Trenér mi však dal šanci a postupně jsem se zlepšoval,“ řekl sebekriticky před několika měsíci pro slovenská média Svoboda.

Je velkým fanouškem Realu Madrid a obdivuje kapitána seniorské reprezentace Milana Škriniara. I Svoboda ví, jaké to je mít na sobě reprezentační dres s kapitánskou páskou. Patřil k lídrům slovenské devatenáctky. A vůdcovství si jej asi nějakým způsobem hledá samo. Jeho přítelkyně Barbora Vargová ze Slovanu Bratislava totiž byla také kapitánkou slovenské devatenáctky a už nakukuje i do seniorské reprezentace žen.

Svoboda se tak stává po brankáři Matúši Hruškovi druhou posilou Dukly pro nadcházející ročník, která se pod vedením kouče Petra Rady vrací do nejvyšší soutěže po pěti letech.