Bakoš o plánech Plzně: Může se stát, že někdo přijde. Energie u reprezentantů

Máte za sebou nejtěžší prověrku během letní přípravy, souhlasíte?

„Každý zápas, co jsme zatím odehráli, měl nějaké parametry, ale tohle byl asi nejsilnější soupeř. Určitě to pro nás byla dobrá prověrka, ukázala nám nějaké věci. Nejde o to, abychom všechno vyhrávali, ale na čem ještě musíme pracovat.“

Měl zápas pohárové tempo?

„Utkala se mužstva, která chtěla hrát fotbal, chtěla vyvíjet vysoký presink, jít do tempa. Bylo to zajímavé utkání i z pohledu šancí, které jsme si vytvořili my i soupeř.“

Prověřil zápas mladší členy kádru, kteří se s podobnou kvalitou teprve seznamují?

„Do nějaké dvacáté minuty jsme hráli solidně, vytvořili si nějaké zajímavé situace, škoda, že jsme nedali gól. Pak převzal iniciativu Karabach, ukázal kvalitu, proč je to tým evropské kvality. Naši mladší hráči si na takové týmy zvykají, někteří se s takovými protihráči ještě nestřetli. K tomu takové zápasy slouží - aby se ukázaly individuální dovednosti a kluci se připravili na evropský level.“

Nebyla tahle úroveň příliš pro šestnáctiletého Jiřího Panoše?

„Do dvacáté minuty tam měl skvělé věci, řešil věci směrem nahoru, vytvářel přečíslení, nebezpečné situace. Potom se mu dva míče nepodařily, jeho reakce byla přirozená, normální. Teprve nabírá zkušenosti. Ale i proti takovému týmu ukázal, že je to do budoucna velmi zajímavý hráč.“

Budete shánět ještě jednoho hráče do středu pole?

„Máme svou představu, tým nějak hraje, vyvíjí se. Pomalu se zapojili reprezentanti. Je to živé, může se stát, že ještě někdo přijde, uvidíme v dalších dvou týdnech. Už teď máme v kádru zajímavé hráče i doprostřed.“

Jste spokojení s tím, jak se po EURO zapojují reprezentanti? Poprvé v přípravě nastoupili Pavel Šulc a Robin Hranáč.

„Líbil se mi vstup do přípravy u nových hráčů, ukázali, proč přišli do Plzně. Mají obrovský potenciál, bude na nich, aby dál pracovali a využili ho. Reprezentanti mají kopec energie, mužstvo s nimi ožilo, navíc je cítit jejich kvalita, síla osobností. Po dvou týdnech přípravy nastoupili a odvedli to, co jsme do nich očekávali.“

Jak je na tom Cheick Souaré, který dnes na hřišti chyběl?

„Cheick má zdravotní problémy, uvidíme, jak se to bude vyvíjet v dalších dnech. Je možné, že se zapojí příští týden.“

Blíží se návrat Matěje Valenta, který se zotavuje po operaci kolena?

„Tady v Rakousku s námi není, poctivě pracuje na tom, aby se mohl co nejdřív připojit k týmu. Je to otázka pár týdnů, aby byl připravený. Pracuje na kondici, vyladění, aby mohl být součástí týmu.“