Akce Chorý: jak ho „zlidštit“ a udělat z něho slávistu. Expert vysvětluje

Není to tsunami, jako když se do Edenu v roce 2011 přihnal nový trenér s tváří zarytého sparťana Františka Straky. Vydatná letní bouřka však ano. Slavia transferem bijce Tomáše Chorého opět rozdělila vlastní fanoušky, mezi nimiž to začalo bublat a vřít. S jistou nadsázkou: pro mnohé z nich to bylo, jako kdyby Rychlé šípy vzaly do klubu Dlouhé bidlo z Bratrstva kočičí pracky. Ale vážněji, po všech stránkách pikantní přestup zasáhl do samé hloubi duše řady vyznavačů červenobílých barev a napnul strunu jejich loajality k prasknutí.

„Tomáš Chorý má přesně ty morální vlastnosti, které v našem klubu nechci vidět. Nechci, aby oblékal náš posvátný dres. Neskousnu to, ani kdyby Slavii vystřílel vítězství v UCL. Raději budu v lize druhý bez něj než první s ním.“ Tenhle post na účtu @vlajkonos, který na síti X (dříve Twitter) patří vlivnému slávistovi, vlajkonoši Tribuny Sever a tvůrci podcastu Za čárou o světě fanoušků, nevoli zcela vystihuje. V podobném duchu se nesly další nesouhlasné příspěvky na všech možných platformách.

Slavia s tím pochopitelně počítala. Mezi hlavní nástroje toho, jak ovlivnit, „spinovat“ smýšlení rebelů, patří prezentace Chorého v půlminutovém klipu a motto či hashtag #TakovyJsem. Evokovat má, že se kanonýr fanouškům Slavie upřímně otvírá, vyrovnává se s minulostí a žije přítomností zasvěcené červené a bílé. „Cílem bylo ukázat více jeho vrstev,“ říká Janča.