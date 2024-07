Sparta řeší Krejčího ztrátu: Španěl na cestě, stál by přes dvanáct milionů

Zatímco fotbalisté Sparty se připravují na start sezony na herním soustředění v Německu, vedení klubu zřejmě dotahuje příchod druhé letní posily. Po Ermalu Krasniqim by měl na Letnou dorazit španělský obránce Imanol García, jenž by měl podle informací deníku AS stát půl milionu eur (12,3 milionu korun). Hráč Athletic Bilbao by měl pravděpodobně působit na levém wingbekovi, čímž by se na stopera za Ladislava Krejčího přesunul Jaroslav Zelený.