Sparta - Salcburk 2:2. Remízu na závěr přípravy trefili Daněk a Olatunji

Fotbalisté mistrovské Sparty v posledním zápase před vstupem do nové ligové sezony remizovali se Salcburkem 2:2. Na soustředění dvakrát prohrávali, ale pokaždé se jim podařilo srovnat, první gól zařídil Kryštof Daněk, druhý deset minut před koncem Viktor Olatunji.

Také Sparta ani do generálky nenasadila reprezentanty z mistrovství Evropy a nastoupila bez většiny opor. Dobrou formu z přípravy potvrdil navrátilec z hostování Kryštof Daněk, který po čtvrthodině hry srovnal na 1:1 povedenou technickou střelou z hranice vápna.

Úřadující rakouský vicemistr se ještě do poločasu znovu dostal do vedení, ale v 80. minutě vybojoval míč střídající nigerijský útočník Olatunji a do odkryté branky srovnal. Dánský trenér Pražanů Lars Friis v generálce nezvykle pouze třikrát vystřídal.

Jeho svěřenci v přípravě podruhé za sebou nezvítězili, v minulém úvodním utkání na zahraničním soustředění utrpěli vysokou porážku 2:5 od Bröndby Kodaň. Předtím dvakrát vyhráli v domácích podmínkách. Sparťané v pátek proti Pardubicím vstoupí do nového ligového ročníku, v němž se pokusí získat třetí titul po sobě.