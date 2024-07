NEJ levní hráči v iSport fantasy: duo Hradce, teenager i hvězdy druhé ligy

Poskládat konkurenceschopný tým a vejít se do rozpočtu? Není to lehké, ale je to výzva, se kterou se v reálném světě musí poprat skoro každý trenér. Umění najít hráče s velkým potenciálem a zároveň nízkou cenou je nedocenitelné a je třeba jej ovládat i v iSport fantasy . Přinášíme několik tipů na skvělé kaufy, které posílí váš tým a zároveň nemusí tolik bolet vaši peněženku. Mezi top 10 hráči pod 5 milionů najdete výhodné akvizice do brány, ale třeba i hráče s produktivní sezonou ve druhé lize. Přihlaste se, vytvořte si tým a vyhrajte třeba zájezd na Premier League >>>

Od té doby, co se připojil k Liberci, nastoupil do všech zápasů v základní sestavě. Včetně generálky. A ze severu Čech se proslýchá, že právě on bude uprostřed obranné trojice náhradou za Matěje Chaluše. S ohodnocením 4 milionů patří k těm úplně nejlevnějším hráčům v lize, ale s jeho potenciální minutáží by určitě obhájil i mnohem vyšší cenovku. Teď jen záleží na tom, zda věříte, že mladý projekt Slovanu Liberec bude vzadu držet čistá konta…

Jiří Panoš (záložník, Plzeň)

Pouze 16 let? Ne, na to evidentně trenér Miroslav Koubek příliš nehledí. Mladý záložník na sebe upozornil na červnovém ME do 17 let a v přípravě Viktorie udělal takový dojem, že s ním klub zřejmě bude počítat pro příští sezonu do A týmu. Jinak by nehrál v generálce s Kodaní, kde mimochodem skóroval. Panošovi hraje do karet i fakt, že Viktoria nemá v úvodu sezony do středu pole z čeho vybírat – Lukáš Červ i Matěj Valenta jsou na marodce. Jde ve fantasy o risk či o super kauf?