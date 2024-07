Júsuf je atyp, libují si „klokani“. Vrátilo ho i dítě. Nová role pro Matouška?

Vloni zářil v zelenobílé ofenzivě Erik Prekop a… pak dlouho nic. Slovák na sebe upozorňoval dravostí i produktivitou až tak, že zaujal Baník Ostrava a s koncem sezony bylo jasné, že ve Vršovicích na sílu nezůstane. Jaroslav Veselý to věděl, takže měl dost času shánět náhradu.

„Měli jsme tři varianty, jednu ze zahraničí, jednoho hráče z české ligy, ale jednička byl Júsuf. Je to atyp. Hráč, kterého nenahradíte. Erik byl taky raubíř, ale typologicky byl zaměřený jinak,“ srovnává trenér Bohemians. „Musíme trochu přizpůsobit hru, ale on nám to umí vrátit,“ věří.

Zatímco Slovák byl na hřišti všude, Bahrajňan působí dojmem vysokého elegána, přesto měl vloni v dresu Mladé Boleslavi největší počet vyhraných vzdušných soubojů, k tomu přidal 8 gólů a tři asistence.

Nicméně čísla něco stojí a klokani se museli plácnout přes kapsu, nejen obrazně. „Snažili jsme se udělat maximum a majitelé nám umožnili udělat nákladnější transfer. Šlo o to, aby měl chuť za Bohemku hrát. Cítil jsem z něj jiskru,“ popsal jednání sportovní ředitel Miroslav Držmíšek „Navíc se oženil, má Češku, dítě, to vše nám nahrálo,“ prozradil.

Kdo bude tvořit novou ofenzivu zelenobílých s ním? Sportovní vedení neúspěšný útok z minulé sezony rozprášilo. David Puškáč už je v Jablonci a za poslední půlrok z někdejšího postrachu zůstaly jen červené karty. Tomáš Necid našel nové angažmá na Žižkově, Ladislav Mužík v Opavě. Zůstali Milan Ristovski, Jan Matoušek a do útoku vedle Dominika Pleštila dorazil ze Střelnice i ztracený syn Václav Drchal.

Po návratu do dresu s klokanem se prosadil po šesti minutách na hřišti. „Byli jsme s trenérem v kontaktu a po společné řeči jsme došli k tomu, že by bylo fajn, kdybychom zase spolupracovali. Je super dát první gól co nejdřív, ale přípravu se nevyplatí přeceňovat, ta klíčová část nás čeká,“ těší se sparťanský odchovanec na sobotní utkání s Baníkem.

Zatímco Drchal zvýšil konkurenci v útoku, kde ještě na šanci budou čekat mladíci Vojtěch Novák s Vladimírem Zemanem, odchodem Daniela Köstla se snížil počet halvbeků. Až tak, že během generálky proti Trenčínu (4:0) piloval levou lajnu před rokem reprezentační útočník Jan Matoušek.

„Hrál tam i předtím proti Austrii (7:3) a bylo to velmi slušné. Je to ostřejší varianta, na hraně rizika, ale velký benefit je, že umí hrát jeden na jednoho. Samozřejmě jsme všichni viděli, že určité problémy dozadu měl, ale je to varianta, se kterou můžeme pracovat. Nikdy nevíme, kdy se to bude hodit,“ pousmál se Jaroslav Veselý. Možná ani on sám neví, kdo v prvním ligovým kole nastoupí proti baníkovskému Davidu Buchtovi.