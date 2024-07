Král střelců? Podle Sportu přišel čas Chytila. Expert věří i posilám Plzně

Dvakrát v řadě si korunu pro krále střelců nasadil Václav Jurečka, za poslední tři sezony nasázel úctyhodných 56 gólů. Bravo! Deník Sport však tipuje, že ho na trůnu vystřídá spoluhráč ze Slavie. Nikoli však osmdesátimilionový Tomáš Chorý, ale Mojmír Chytil. Pětadvacetiletý reprezentant se navzdory zvyšující se konkurenci každým ročníkem zlepšuje o čtyři branky. Pokud to bude platit i nyní, může na konci slavit kulatých dvacet tref, což se bere jako hrana fakt velkého úspěchu.

Osm, dvanáct, šestnáct. Mojmír Chytil to po střeleckých schodech bere hezky po čtyřech brankách. Pálilo mu to v Pardubicích, Olomouci, daří se mu i ve Slavii. Přestože se – pochopitelně vzhledem k astronomické cifře a třaskavému transferu – v souvislosti s nejlepším kanonýrem nové sezony skloňuje spíše jméno Tomáš Chorý, Chytil má ale všechny předpoklady, aby se jím stal on.

Skóruje častěji než dřív, a to i v evropských pohárech a reprezentaci, má za sebou z individuálního hlediska povedený aklimatizační ročník v Edenu, hraje konzistentně, navíc na EURO 2024 nasbíral další zkušenosti. Není důvod myslet si, že se charakterově správně nastavený odchovanec Sigmy zničehonic výkonnostně zastaví. A to navzdory tomu, že bude nově bojovat o místo nejen s Chorým, ale i s Danielem Filou či Peterem Olayinkou.

„Vidím u něj každou chvíli relativně velký progres. Pořád se zlepšuje a pro tým je platný jak v základní sestavě, tak coby střídající hráč,“ vypichuje zvlášť ve velkoklubech důležitý faktor expert Jakub Podaný.

Data společnosti Wyscout jeho tezi podporují. Chytil nastřílel v minulé sezoně průměrně 0,69 gólu na 90 minut hry, což je společně s Václavem Jurečkou nejvíce v porovnání s dalšími vážnými kandidáty. Zaznamenal nejvíce dotyků v útočném vápně celkově (152) i v přepočtu na 90 minut (6,58) ze všech prvoligových hráčů, což je zásadní předpoklad pro skórování. Zdokonalil výběr místa, umí si v šestnáctce rychle najít vypadlý balon, chodí do bolavých prostorů, míče šikovně tečuje všemi částmi těla, nedělá mu problém zakončit oběma nohama ani hlavou.

„Před rokem jsem tipoval Honzu Kuchtu, o kousek mu to nakonec uteklo. Teď bych vzhledem k tomu, že možná odejde ze Sparty, za první volbu označil Mojmíra. Dobře pracuje tělem, disponuje slušnou rychlostí. S těmito atributy dokáže soupeřům vždy zatopit, očekávám, že právě on by mohl být nejlepším střelcem,“ souhlasí Podaný s předpovědí redakce deníku Sport.

Kobylík: Pokud Kuchta zůstane, věřím jemu

Jenže zapomínat se nesmí na mistry ze Sparty, všichni členové česko-slovensko-srbského trojzubce se rovněž představili na německém turnaji. Potvrdili formu. A hlavně na Letné zůstávají. Zatím...

„Kuchta bude dávat góly, pokud neodejde. Je to pro mě volba číslo jedna, protože ve Slavii se bude více rotovat, góly budou rozprostřené. Z ostatních týmů nikoho nevidím, neočekávám, že by to třeba Šulc zase rozbalil. Takže vyhraje Kuchta,“ má jasno někdejší fotbalista Štrasburku či Bielefeldu David Kobylík, ačkoli agresivní forvard začne vzhledem k tréninkové pauze jako žolík.

Pouze o šest branek méně než Sparta, stejně jako Slavia, nastřílela Plzeň. Samozřejmě zejména díky příspěvku produktivního dua Chorý, Šulc. To se sice rozpadlo, ale letní chování na přestupovém trhu dodává fanouškům naději, že ofenzivní úpadek by nemusel nastat. Daniel Vašulín s Christophem Kabongem jsou ready, stejně jako jedni z nejlepších asistentů Lukáš Kalvach či Cadu.

Zápotočný věří střelcům Viktorie

„Dokážu si představit, že by to mohl být z Plzně buď Vašulín, nebo Kabongo. Vnímám je jako oživení a v kontextu zajímavého posilování Viktorky cítím, že budou hodně silní,“ nepřekvapil by střelecký triumf Západočechů opavského trenéra Tomáše Zápotočného.

Kabongo se v přípravě jevil fantasticky, nicméně očekává se, že kouč Miroslav Koubek nejdříve vsadí na osvědčenějšího Vašulína. V Hradci Králové neměl tak kvalitní servis ani kreativní středopolaře, ale dost šancí obzvlášť loni na podzim i sám spálil. Trefil se sedmkrát, podle metriky očekávaných gólů měl však slavit třináctkrát. Chorý „jen“ jedenáctkrát.

„Jsem zvědavý na Chorého, bude hodně pod tlakem. Vašulín je podobný typ. Líbil se mi už v Hradci a jezdil jsem ho jako manažer jednadvacítky sledovat, ještě když byl v Chrudimi. Už tehdy jsem si říkal, že bude jednou výborným útočníkem. Mám tyhle silné, soubojové typy rád. My máme takového Libora Kozáka, přál bych si, aby byl nejlepším střelcem druhé ligy,“ usmívá se kouč SFC.

Do této kategorie spadá i Luka Kulenovič, na nějž Liberec odmítl už několik zahraničních nabídek kolem milionu eur. Pro Slovan je neprodejnou oporou. Až se uzdraví, bude v kooperaci s Michalem Hlavatým řádit. Chytnout fazonu může v novém prostředí i Jan Kliment, David Puškáč nebo Júsuf. Velké věci se v Ostravě očekávají od Ewertona, který má na rozdíl od Jiřího Klímy, Filipa Kubaly, Erika Prekopa, Abdullahiho Tanka či Quadriho Adedirana místo v Hapalově sestavě napevno jisté.