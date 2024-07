Kádr Dynama: Rozprodán mohl být za 14 dní. Přijde gólman ze Sparty?

Celkem jedenáct hráčů budějovickou soupisku opustilo, naopak přišlo osm nových jmen. Změny v Dynamu, včetně nástupu nového majitele Dalibora Jirky, jsou před startem nové sezony značné. Vedení klubu navíc pracuje na dalších posilách – trenér Jiří Lerch připustil, že by chtěl ještě další čtyři hráče. Jedním z nich by měl být brankář s aspirací na pozici jedničky. Zájem se podle informací Sportu stáčí do Sparty!