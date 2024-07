Liga podle Sportu: síla týmů i tipy. Liberec půjde do pohárů, titul získá...

Video se připravuje ... Po páteční předehrávce Sparty s Pardubicemi se nová sezona Chance rozbíhá naplno! Jak to celé dopadne? Deník Sport a server iSport.cz sestavil žebříček síly jednotlivých týmů a odhadl i jejich umístění. Na otázku týkající se každého ligového celku odpovídají zkušený trenér Stanislav Levý a redaktor Sportu Pavel Hartman. Pro zobrazení síly klubů a tipů na konečné pořadí se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí nebo k výsledkům anket.

DUKLA PRAHA Je dobře, že do ligy jde klub s koučem Radou? Stanislav Levý: „Petr Rada společně s týmem vybojoval vytoužený postup zpátky do první ligy, a tak bylo asi logickým řešením rozhodnutí majitele, aby trenér v následující sezoně pokračoval a mužstvo dále vedl. Ale bude určitě potřeba, aby Dukla na nejvyšší soutěž posílila a neměla velké starosti se záchranou." Pavel Hartman: „Trenér je jedním z hlavních reprezentantů klubových hodnot. Petr Rada už má tolik škraloupů, že tuhle roli plnit nemůže. A patří spíš k praktikům než k razičům progresivních trendů. Nechce dělat z fotbalu vědu, ovšem fotbal už je dávno vědním oborem. Jinak by Liverpool a spol. nezaměstnávali vědce z vyhlášených univerzit."

ČESKÉ BUDĚJOVICE Jakou mají šanci na záchranu? Stanislav Levý: „Budějovice musí hlavně vyřešit svoji finanční situaci. Aby klub mohl vůbec pomýšlet na vyšší cíle a nebát se o to, aby zase hrál ligu. Pokud se to vyřešit nepodaří, bude to zase boj o holé přežití v lize. A nemusí se podařit záchrana až v baráži, jako se to povedlo v minulém ročníku." Pavel Hartman: „Velmi malou. Když klubový majitel krátce před startem letní přípravy oznámí, že hráči dostali uhrazené dlužné výplaty a mohou odvolat zamýšlenou stávku, nemůžete pomýšlet na nic jiného než na sešup do druhé ligy. A když se hráčský kádr lepí, jak to jen jde, platí to tuplem."

KARVINÁ Zbaví se pod koučem Hyským starostí o záchranu? Stanislav Levý: „Už v minulé sezoně jsem od mužstva očekával výrazné herní zlepšení, které se ovšem na hřišti moc neprojevilo a skončilo to záchranou na poslední chvíli. Nyní dostal ambiciózní trenér Hyský šanci, aby to vylepšil. Může se mu to podařit, pokud bude fungovat spolupráce s realizačním týmem, který mu v Karviné zůstal." Pavel Hartman: „Není důvod tomu nevěřit. Trenér Martin Hyský patří k nejnadanějším a nejprogresivnějším trenérům v tuzemsku. Co dokázal s druholigovou Vlašimí, zasluhuje velký respekt. Navíc pro celoplošný útočný fotbal, který preferuje, najde v Karviné zajímavé podhoubí. Jen bude potřebovat podporu od všech, protože přestavba může zkraje bolet."

BOHEMIANS Tým vzestupů a pádů. Co nastane letos? Stanislav Levý: „Poslední dvě sezony byly opravdu výsledkově v tabulce hodně rozdílné a já osobně očekávám od Bohemky, že bude v tomto ligovém ročníku výkonnost stabilizovat. A že se bude pohybovat ve středu tabulky a nedostane se opět do skupiny o záchranu. Měli by jí k tomu pomoci noví hráči do ofenzivy Drchal a Hilál." Pavel Hartman: „Management Bohemians by si měl zanalyzovat, kam vedla sázka na zkušené, ale už pomalejší hráče typu Necida nebo Petráka. Ani Josef Jindřišek, legenda klokanů, roky nezastaví. K vzestupu by bylo třeba okysličení mladou a dynamickou krví. A také se stabilnější posun vzhůru neobejde bez modernizace kultovního Ďolíčku."

PARDUBICE Zachovají po Kováčově odchodu útočný fotbal? Stanislav Levý: „Bude otázkou, jak se podaří Pardubicím dát dohromady kádr, aby mohl v nastaveném trendu pokračovat i pod novým trenérem Saňákem. Anebo zda bude muset přistoupit k nějakému pragmatičtějšímu způsobu hry, který by zajistil klubu další ligovou sezonu. Nechme se překvapit." Pavel Hartman: „Principy hry se měnit nebudou. Saňák je také zastáncem ofenzivního fotbalu s konstruktivní rozehrávkou a aktivním presinkem. Dvě věci však musí zlepšit – koncovku a bránění. Pardubice byly před bránou soupeře málo efektivní a naopak inkasovaly dost gólů. Často třeba z balonů za obranu. To musí nový kouč odstranit."

JABLONEC Trenér Kozel přešel z Liberce k sousedům. Uspěje? Stanislav Levý: „Luboš Kozel bude mít velkou motivaci s Jabloncem uspět. Před lety tam již působil, ale angažmá nebylo podařené. Tentokrát pod jeho taktovkou očekávám od mužstva určité zlepšení, ovšem na posun do první šestky to v nadcházejícím ligovém ročníku reálně nevidím." Pavel Hartman: „Že by mu podještědská rivalita uškodila? To ne. Větší hrozbou je boss Miroslav Pelta. Že klub neřídí systematicky, ale pocitově, není tajemstvím. Moderní fotbal se však nedá dělat improvizačně, potřebujete stanovit jasný plán i cestu k jeho naplnění. Majitel Jablonce ovšem místo toho dva roky po sobě před startem přípravy vyhodil kouče."

OLOMOUC Vyřeší Sigma brankářský rébus? Stanislav Levý: „Nevyrovnanost výkonů gólmanů byla jedním z obrovských olomouckých problémů v minulé sezoně a stála mužstvo lepší umístění. Pokud se nepodaří vyřešit pozici jasné jedničky, na Hané můžou těžko pomýšlet na úspěšnější sezonu. Bude tedy velkým úkolem nového trenéra Janotky rébus vyřešit ve prospěch týmu." Pavel Hartman: „Bez toho se tým dál neposune. Přišel tomu pomoci i nový kouč brankářů. Ale když se mají zlepšit brankáři, musí se zlepšit celé mužstvo. Jakmile gólmana nechají spoluhráči na holičkách, může dělat zázraky, stejně se však k vychytané nule nepropracuje. A pokud mu kamarádi před ním nevytvoří dostatek možností pro rozehrávku, musí napálit míč dopředu."

LIBEREC Přijdou s novým majitelem evropské poháry? Stanislav Levý: „Nový liberecký majitel netají v prohlášeních vysoké ambice a cíle. Ale to samo o sobě na evropské poháry nemusí stačit. Přivedl nového trenéra Radoslava Kováče, do pozice ředitele se vrátil Jan Nezmar, plánují se další investice. Ovšem jistou dobu potrvá, než si všechny změny sednou. Evropské poháry tedy nebudou samozřejmostí." Pavel Hartman: „Ondřej Kania nemá rád malé cíle, což je správné. A také dobře ví, že pokud jich chce dosáhnout, musí jejich naplnění svěřit nejkvalitnějším odborníkům. Ředitel Jan Nezmar by toho měl být zárukou. Ve Slavii prokázal, že umí vybudovat konkurenceschopný tým pro Ligu mistrů. Trenér Radoslav Kováč to teprve musí dokázat."

TEPLICE Obhájí místo ve středu tabulky? Stanislav Levý: „Teplice hrají pod trenérem Frťalou disciplinovaný a organizovaný fotbal, ve kterém budou určitě pokračovat i v nastávající sezoně. Budou muset nahradit střelce Filu, pokud ho na Stínadla ještě Slavia nevrátí na hostování. Ale jsem přesvědčený, že se tým díky atributům, které jsem jmenoval, bude pohybovat ve středu tabulky." Pavel Hartman: „Bude to složité. Na Stínadlech věří, že najdou nového lídra v Lacovi Takácsovi. Potíž je v tom, že protřelý stoper či defenzivní záložník padal po angažmá ve Slavii dolů a zatím nedokázal restartovat kariéru. Třeba mu pomůže mladá krev v podobě mládežnického reprezentanta Filipa Horského či útočníka Pavla Svateka, nadějného střelce z Táborska."

HRADEC KRÁLOVÉ Zacelí díru po Vašulínově ztrátě? Stanislav Levý: „Vašulín byl typem útočníka, který dokázal uhrát balony, a tak se ztráta může trošku projevit. Ale Hradec přivedl rychlostní a dynamické ofenzivní hráče Mihálika, Vlkanovu. Je proto možné, že votroci po jejich příchodu a Vašulínově odchodu změní styl hry. Aby odpovídal kádru, který bude mít trenér Horejš k dispozici." Pavel Hartman: „Neměl by to být neřešitelný rébus. Daniel Vašulín v minulé sezoně vstřelil 5 gólů a přidal 1 asistenci, což není nenahraditelná bilance. Navíc na lavičce sedí trenér David Horejš, který moc dobře ví, že systém je víc než sebelepší jednotlivec. Už v závěru uplynulé sezony bylo vidět, že tým jeho fotbal dostává pod kůži."

SLOVÁCKO Bude éra po Svědíkovi evropská? Stanislav Levý: „Nejen odchod trenéra Martina Svědíka, ale i konec kariéry stopera Michala Kadlece a nutná obměna stárnoucího kádru nedává žádnou garanci, že bude tým znovu bojovat o Evropu. Na druhou stranu ani neočekávám dramatický propad tabulkou, protože si myslím, že Slovácko má stále ještě kvalitní ligové mužstvo." Pavel Hartman: „Kdokoli by usedl na lavičku Slovácka, toho čeká nesnadný úkol: generační výměna mužstva. Omlazení si kádr žádal už několik let. Výhodou je, že zásluhou Svědíka jsou všichni v kabině zvyklí na náročnost a že nový trenér Roman West nemusí nikomu vykládat základy vysokého presinku či důležitost rychlého přechodu do útoku."

MLADÁ BOLESLAV Prospěje změna majitele? Stanislav Levý: „V poslední době kolovalo hodně spekulací o klimatu v klubu, které vyvrcholily změnou vlastníka. Četl jsem prohlášení nového majitele, jak chce zlepšit fotbal v Boleslavi. Ale podle mého názoru bude mít hodně starostí, aby přilákal diváky znovu na stadion, na kterém jsou dlouhodobě neadekvátní návštěvy na ligu." Pavel Hartman: „Zaprvé: změna majitele musela přijít, protože ten minulý dopustil, aby potenciál kádru byl vyšší než předváděná hra a výsledky. Zadruhé: nový vlastník si musí určit přesné vize, k jakým hodlá směrovat, a angažovat lidi, kteří je budou umět převést v realitu. Pokud se tak stane, fotbalová firma z města automobilů může zažít boom."

BANÍK OSTRAVA Stane se z Baníku hlavní pronásledovatel „S"? Stanislav Levý: „Baník bude opět bojovat o vstupenku do evropských pohárů, proto investoval do Ewertona. Ale potenciál mužstva momentálně nevidím tak vysoko, aby mohl pražská „S" vážněji pronásledovat a zamíchat kartami v boji o titul. Bude pro tým i složité ohrozit plzeňskou Viktorku, která bude rovnocenným partnerem Slavii a Spartě." Pavel Hartman: „Ambiciózní majitel Václav Brabec nepumpuje peníze do klubu, aby útočil na 4. místo. Ředitel Luděk Mikloško se také snaží, aby tým stoupal po žebříčku výš. Ale mužstvo stále nemá jasně zřetelný herní rukopis, o což se musí

PLZEŇ Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat Vyletí ze západu Čech po vzoru Hranáče další komety? Stanislav Levý: „Výkonnostní posun očekávám od Hranáčova kolegy Dweha. Ale Plzeň má i další zajímavé hráče, jsou jimi Červ nebo Kabongo. Určitě se budou chtít ukázat nejenom v lize, ale i v evropských pohárech. A celá Viktoria bude chtít samozřejmě prohnat pořádně i Spartu a Slavii v bitvě o mistrovský titul.“ Pavel Hartman: „Proč ne?! Nový vlastník Viktorie stanovil strategii zapracovávání mladých hráčů do týmu a jejich případný prodej se ziskem. Minulá sezona ukázala, že jde o dobrou volbu. Šulc a Hranáč se stali tahouny viktoriánů v domácí soutěži i Konferenční lize a nechyběli ani na EURO, kam se probojoval také Červ. Motivace pro další mladé kluky jako hrom.“

SLAVIA Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat Restartuje trenér Trpišovský sebe i hru? Stanislav Levý: „Po další velké investici, kterou klub udělal, tentokrát do útočníka Chorého, očekává vedení od trenéra Trpišovského jednoznačně návrat titulu do Edenu. Ale myslím si, že k převratné změně v systému a způsobu hry nedojde. Tým bude dál spoléhat na známé zbraně. Otázkou bude, jak se povede zlepšit kreativitu a hru v křídelních prostorech.“ Pavel Hartman: „Jeden mistrovský titul Viktorie Plzeň a dva odvěkého rivala z Letné by měly být dostatečnou pobídkou k sebereflexi všech v Edenu. Trpišovský musí zpřímočařit totální fotbal a vybírat si hráče s parametry pro Ligu mistrů. Transfer Tomáše Chorého však prozření neavizuje. A přešlapů typu Dumitrescu, Synian, Ihattaren už bylo dost.“