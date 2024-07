Co ukázala Sparta: kliďas, nepořádek či málem králem. Sudí? Nová kultura

Video se připravuje ... Před úterním prvním dílem seriálu zvaného Cesta za Ligou mistrů sparťané berou výhru 2:1 nad Pardubicemi v úvodním kole Chance Ligy. Převahu měli, to ano, ale v jejich hře se našlo slušné procento nedorazů. Co ukázalo utkání novému trenérovi Larsi Friisovi před soubojem s irskými Shamrock Rovers?

Středová nesoučinnost Při zranění lídra záložní formace Kaana Kairinena se čekalo, že na úvodu sezony půjde do hry Markus Solbakken. Jenže norský polař musel odjet minulý týden předčasně ze soustředění kvůli rodinným záležitostem. Proto proti Pardubicím zůstal elegán v modrých kopačkách jen mezi náhradníky. „Střídání souvisela i s rozložením sil. Viděl jsem, že Markus nebyl stoprocentně připravený. Musíme přemýšlet i dva zápasy dopředu, aby byl tým ready,“ vysvětloval kouč Lars Friis. V základu dostali přednost Lukáš Sadílek s Davidem Pavelkou. Druhý z nich se podílel na obou gólech, přesto jejich hra nebyla na nejvyšší úrovni. Friis je chránil, mluvil o výborném představení, ale také pronesl: „Znáte běžecký výkon Sadílka, jede nahoru dolů. Je pravda, že tam byly některé problémy při součinnosti, když se Pavelka dostal na vyšší pozici.“ Překlad je jednoduchý: Pánové opouštěli v nesprávných momentech prostory, které měli držet. Silnější soupeř by nepořádek trestal. Problém Sparty? Střed hřiště. Ryneš a Daněk obstáli, Krasniqi MUSÍ přihrávat Video se připravuje ...

Kliďas Friis Jako asistent často „pucoval“ rozhodčí, jako hlavní udržel nervy. Možná to bylo i změnou oblečení - místo tepláků natáhl polo triko a černé kalhoty. Spíše však šlo o to, že byl Lars Friis rozhodnutý nevypadnout z role. „Jsem na třetí tiskové konferenci a pokaždé mluvím o emocích. (usmívá se) Bylo to fantastické, hezké. Šlo i o pravidla, kdo může mluvit s rozhodčím. V tomto ohledu to bylo celkem tiché utkání. Já jsem v jiné pozici, musím se soustředit na spoustu věcí, dělám důležitá, možná nejdůležitější, rozhodnutí třeba ve třiceti vteřinách. Musím se udržet v klidu,“ nakázal si - a splnil. Spokojený Lars Friis • Foto Pavel Mazáč / Sport

Krasniqi málem králem Přišel v červnu, zapsal první ligový start. Odehrál přes půl hodiny, stihl se dostat do dvou velkých šancí. Pětadvacetiletý rychlík se hnal už po čtyřech minutách na hřišti na branku Budinského, po pravém boku se mu nabízel Jan Kuchta. Situace se později opakovala. V obou případech se křídelník z Kosova zachoval stejně, střílel. Vždy neúspěšně, což jeho spoluhráč z ofenzivy nenesl lehce. „Jsem typ trenéra, který si ze zápasů vždycky bere nejlepší stránky. Což neznamená, že bych nerozebral negativa,“ začal Krasniqiho hodnocení Friis. „Kdyby Ermal dvakrát asistoval nebo dal dva góly, byl by král Prahy. Na hřišti udělal dvě rozhodnutí, která nakonec nevedla k brankám. Je to mladý kluk, přišel na zaplněnou Letnou a snažil se udělat dojem. Rozumím, proč se rozhodl takovým způsobem, ale musí to vyřešit lépe. Nebudu mu nic vyčítat, ale očekávám, že se z toho poučí. Je potřeba vidět, jak je rychlý a jak se do obou situací dostal,“ doplnil dánský kouč. Ermal Krasniqi proti Pardubicím • Foto Pavel Mazáč / Sport

Ryneš začal bombou Poslední gól vstřelil na konci loňského srpna proti Karviné (3:1). Od té doby nic. „Je to škoda, mrzí mě to. Když nemám čísla, nebudu tak cenný,“ litoval Matěj Ryneš na konci minulé sezony. Nový ročník Chance Ligy načal parádním gólem. V pokutovém území udělal úkrok stranou a levačkou tvrdě napálil balon za záda brankáře Budinského. „Na tréninku to trefuju často,“ líčil Ryneš. Přestože mu přišla konkurence v podobě španělského hráče Imanola Garcíi, má před sebou velkou motivaci. Rád by obdržel reprezentační pozvánku. „O tom sní každý. Je čest hrát za národní tým a udělám všechno, aby to vyšlo,“ doplnil 23letý hráč. Matěj Ryneš se raduje z gólu • Foto Pavel Mazáč / Sport

Mladé Pardubice Byť v základní sestavě nastoupili Kamil Vacek a Jan Kalabiška (oba 37 let), stále platí, že Pardubice sázejí na mladé. Jiří Saňák, nástupce Radoslava Kováče na východě Čech, nasadil do zápasu se Spartou dva osmnáctileté hráče. Záložník Štěpán Míšek absolvoval víc než půl hodinu. „Zvažovali jsme, že ho dáme do základu,“ řekl trenér. Obránce Václav Jindra nahradil vyčerpaného Tomáše Polyáka. „Nedal jsem jim prostor, aby si ligu očuchali. Pozici v týmu si vykopali v přípravě. Zasloužili si to,“ pokračoval Saňák. Při ligové premiéře za Pardubice zapsal prohru, i když proti favorizovanému celku z Letné. „Jsme na začátku, budujeme tady tým a výkonu mužstva si vážím,“ dodal kouč, který v minulé sezoně působil v Olomouci. Fotbalisté Pardubic se radují z gólu • Foto Pavel Mazáč / Sport