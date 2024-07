Ryneš: Zvláštní příprava... Udělám vše, abych se podíval do reprezentace

Do střely jste se hodně položil, šlo o náročný kop?

„Takovým způsobem to na tréninku trefuju často, což je pro mě lepší. Nebylo to až tak složité.“

Motivuje vás fakt, že jste při EURO byl na hraně kádru?

„Do reprezentace bych se chtěl podívat, sní o tom každý. Je čest hrát za národní tým. Udělám všechno pro to, aby to vyšlo.“

Představovali jste si snazší vítězství?

„Příprava byla zvláštní, byli jsme hodně namíchaní a měli v kádru hodně mladých kluků. Chtěli jsme hlavně vyhrát, což se povedlo. Za to jsme rádi.“

Přesto ve hře bylo dost nedostatků. Co za tím stálo?

„Měli jsme dost těžkých zápasů, nešlo třeba o nerozehranost. Kdybychom měli u vápna větší kvalitu, a líp jsme některé situace vyřešili, dáme víc gólů. To nás trochu brzdilo. Šancí jsme měli dost.“

Trenér Lars Friis absolvoval první soutěžní zápas po odchodu Briana Priskeho. Lišilo se jejich vystupování v kabině?

„Nic moc se nemění. Oba jsou dobří řečníci a trenér nás dobře namotivuje. Je to stejné.“

V týdnu přišli dva noví hráči Mathias Ross a Imanol García, jak zapadli?

„Dorazili ve středu, což je pár dnů. Zapadli skvěle. Když Mathias střídal, byl skvělý v hlavičkových soubojích i rozehrávce.“

Cítíte, že García přišel zvýšit konkurenci na váš post?

„Konkurence být musí. Když já budu takhle hrát, uvidíme, jak se bude situace dál vyvíjet.“

Už se připravujete na úterní zápas s irským Shamrockem v boji o Ligu mistrů?

„Ještě jsme se nekoukali, jakým stylem hrají. Víme, že půjde o těžkého soupeře. Bude hrát agresivně stejně jako Pardubice. Šlo o dobrou prověrku.“