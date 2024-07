Friis o trenérech: Někdy jsme šílenci. Krasniqi? Šance mu vyčítat nebudu

Pardubice jste přemohli, ale jednoznačná záležitost to nebyla. Není to do budoucna vlastně lepší?

„Rozumím, na co se ptáte. Je to mentální věc. Samozřejmě, nevadilo by nám, kdybychom po první půli vedli 7:0, byli bychom šťastní. Ale nejsem překvapený. Věděli jsme, že to bude těžké.“

Proč?

„Byli jsme poprvé dohromady. To není omluva, ale realita. Předsezonní příprava byla složitá, taková kostrbatá. Není to tak, že by hráči nebo my okolo nepracovali tvrdě, ale šlo o zvláštní přípravu s ohledem na vnější okolnosti. Teď nám bude chvíli trvat, než zase vybudujeme vztahy ve hře, bude to chtít čas. Ale Sparta potřebuje vyhrávat každý zápas.“

Jak jste prožíval zápas vy osobně?

„Jsem na třetí tiskové konferenci a pokaždé mluvím o emocích. (usmívá se) Bylo to fantastické, hezké. Šlo i o pravidla, kdo může mluvit s rozhodčím. V tomto ohledu to bylo celkem tiché utkání. Já jsem v jiné pozici, musím se soustředit na spoustu věcí, dělám důležitá, možná nejdůležitější, rozhodnutí třeba ve třiceti vteřinách. Musím se udržet v klidu.“

Ulevilo se vám po posledním hvizdu?

„My trenéři jsme docela šílenci v některých ohledech. Chceme být perfektní, mít skvělé přihrávky, dát deset gólů, žádný nedostat. Jenže kdy to máte v sezoně? Takhle nikdy nehrajeme. (usmívá se)“

Byl jste spokojený se středovou dvojicí David Pavelka - Lukáš Sadílek?

„Skladba základní sestavy je velké puzzle, oni dva měli úžasnou přípravu. V první půli jsme dominovali, zatím nevím, kolik jsme měli střel, drželi jsme míč, bylo to i díky těmto dvěma hráčům. Proto jsme viděli Pardubice unavené. Znáte běžecký výkon Sadílka, jede nahoru dolů. Je pravda, že tam byly některé problémy při součinnosti, když se Pavelka dostal na vyšší pozici. Ale oba udělali lehčí pozici Lacimu, když nastupoval.“

Proč nehrál ani minutu Markus Solbakken?

„Střídání souvisela i s rozložením sil. Viděl jsem, že Markus nebyl stoprocentně připravený. Musíme přemýšlet i dva zápasy dopředu, aby byl tým ready.“

Ermal Krasniqi zahodil dvě šance. Budete mu vyčítat, že nepřihrával?

„Jsem typ trenéra, který se snaží vzít ze zápasu to nejlepší, což ale neznamená, že bych nerozebíral negativa. Kdyby Ermal dal dva gól nebo je připravil, byl by teď král Prahy. Udělal dvě rozhodnutí, která nevedla ke gólům. Je to mladý kluk, poprvé hrál na vyprodané Letné, mohl udělat obrovský dojem, snažil se ho udělat. Nebudu mu to vyčítat, ale musí se poučit. Nejsložitější je k těmto situacím doběhnout, ale nejjednodušší je v nich minout.“

