Slavia hned zakopla. A ztratila Vlčka. Největší kaňka, ulevil si Trpišovský

Slávističtí fanoušci se museli pobavit sami. Jejich miláčci jim žádnou extra zábavu, za kterou na Moravu vyrazili, nenabídli. Bránili spolehlivě, ovšem cestu za dobře chytajícího gólmana Milana Heču nenašli. Proto 0:0 a rozčarování ihned po rozjezdu ročníku. „Je to nepříjemná ztráta. První zápas je strašně důležitý,“ uvedl kouč Jindřich Trpišovský.

Tak už víte, proč Slavia nechtěla v létě pustit Filipa Prebsla do Plzně a ani jinam. Navrátilec z hostování v Liberci naskočil hned v prvním kole v základu, ve středu pole vedle Oscara. Hrál se zaujetím, nic nevypustil, komunikoval se spoluhráči. Bylo vidět, jak moc si váží šance, kterou mu umožnila vlastní výkonnost plus absence zraněného Christose Zafeirise či Petra Ševčíka.

Jenže ani on nepřinesl do hry vicemistra výraznou ofenzivní kvalitu, překvapivé řešení ve vápně či kolem něj. Favorit ve vedru spíš čekal, s čím přijde dobře nachystaný protivník. V prvním poločase nenajdete tutovku hostů. Jen pár střel, které spíš gólem skončit nemohly. Proti ránám Davida Zimy, Matěje Juráska a Lukáše Provoda zasáhl brankář Milan Heča, kapitán Jan Bořil po povedeném prvním doteku bránu přestřelil.

Navíc ještě před pauzou skončil duel pro Tomáše Vlčka, který si ve vlastní šestnáctce poranil koleno a odkulhal. Do akce mazal náhradník Zima, neboť na několik týdnů je mimo hru další defenzivní levák Ondřej Zmrzlý. „Tomášovo zranění je pro mě asi největší kaňkou zápasu, mám to teď nejvíc v hlavě. To je to nejhorší, co se mohlo stát,“ ulevil si Trpišovský. „Z prvních indicií to nevypadá vůbec dobře. V pondělí ráno ve tři čtvrtě na sedm jde na magnetickou rezonanci,“ dodal.

Štve ho také Zmrzlého úraz z tréninku, kdy špatně došlápl. „Vyšel mu celý kemp, vypadal skvěle,“ poznamenal trenér s tím, že bude pauzírovat možná až dva měsíce.

V těžkém vzduchu a na suchém trávníku neměla hra pořádné tempo, a tak se fanoušci v kotli „sešívaných“ bavili letními radovánkami. Házeli si míči, pohrávali si nad hlavami nafouknutým bazénkem, plaveckými kruhy, kačenkou, želvičkou, labutí… Na začátku druhé půle se s radostí nechali od hasičů postříkat vodou z hadice.

Westův soubor zvolil účelnou taktiku nakopávaných balonů na urostlého útočníka Rigina Ciciliu, riskantních kombinací uprostřed se snažil vyvarovat. Schématu se držel úspěšně až do konce. Stejně jako Slavia svého neefektivního projevu bez gólového vyústění.

Když už se Bořil procpal po centru k nebezpečné hlavičce, vymrštila se Hečova ruka a odpinkla balon na roh. Na konci ofenzivní křeč favorita vygradovala. Byť už byli v akci i reprezentanti Chorý, Ševčík a Schranz. „Ohledně soubojové a běžecké stránky to bylo hodně náročné,“ shrnul kouč hostů. „Soupeř nám to hodně ztížil. Jsme z toho dost pobití. Je potřeba ty zápasy vyválčit bojovností, jednoduchostí. Je nepříjemné hned v prvním utkání nevyhrát. V některých fázích jsme měli hrozně velké hřiště. Vpředu toho bylo od nás málo,“ nelíbilo se kouči „sešívaných“, jenž věřil, že bitvu rozhodne nějaká individualita v jeho celku. Nestalo se.

Pohled Michala Koštuříka: Žolíci nepomohli

Tohle je adept na titul? Není! Hned další týden musí vletět na plac úplně jiná Slavia. Dynamická, dravá, kombinačně silná, v ofenzivě nápaditá a s herními automatizmy ve hře. V Uherském Hradišti působila mdle, neměla vítěznou energii. Pokud byla strategie uspat soupeře a pak ho zničit žolíky z lavičky, záměr se vůbec nepovedl. Když vyrazili po hodině hry do akce reprezentanti Chorý, Ševčík a Schranz, měl to být zlomový moment utkání. Obrovská síla, kterou oslabení domácí nemohou odolat. Jenže ani účastníci EURO nevytáhli „sešívané“ z průměru. Když si Ivan Schranz, autor tří gólů na nedávném turnaji v Německu, šlápl při útoku na balon a nezaviněně upadl, zmar favorita byl završen. Nakonec byl rád, že v nastaveném čase neinkasoval a neuřízl si ostudu.

Očima trenéra Slovácka Westa Brutální síla!

„První poločas se hodně kouskoval. Víc se nehrálo, než hrálo. Spíš to byla výhoda pro nás, mohli jsme se vydýchat. Slavia se nemohla dostat do tempa a víc nás rozběhat. Soupeř byl vynikající a v určitých pasážích nás přitlačil. Ve druhém poločase utahoval opratě víc a víc. Hráče, které mohl vystřídat, to je na české poměry brutální síla. Když jsme ale bránili ze středu do kraje, fungovalo nám to velmi dobře. Hodně nám pomohl Hečis (brankář Milan Heča), což je vždycky potřeba. Škoda, že jsme na konci nedotáhli brejkové situace. Ale nejsme v tom tak kvalitní. Slovácko z posledních deseti zápasů proti Slavii uhrálo jednu remízu, takže jsme to hned napoprvé vyrovnali. Je to pro nás cenný zlatý bod. Stoper Vaško má zajímavý potenciál, je to mladý hráč. Naznačil, že by to mohlo fungovat dobře. Mohl by se zlepšovat.“