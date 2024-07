Nový Liberec? Zábavný! Pod tlakem vznikají diamanty. Uznání Hyskému

Oči nezaujatých, ale tuze zvědavých diváků zamířily do Karviné. Při vší úctě k domácím, bylo to zejména kvůli Liberci. Otázka posledních dní zněla jasně: jaký bude nový Slovan? První odpověď zní: zábavný! „Jsme si vědomi očekávání, která jsou velká. Tak by to mělo být! Pod tlakem přece vznikají diamanty,“ usmíval se záložník Michal Hlavatý, autor dvou gólových asistencí. K atraktivní podívané nicméně výrazně přispěla i parta kouče Martina Hyského. Jen tak dál!

Kdo při premiéře ve VIP sektoru hledal Ondřeje Kaniu, byl zklamán. Majitel podještědského klubu musel v neděli odpoledne odletět z Barcelony na schůzku do Londýna, úvodní mistrovský duel sledoval na telefonu v taxíku. Stihne až první domácí utkání s Olomoucí.

Že ale Slovan nyní táhne, potvrdila spousta známých tváří. Nejen prvoligoví trenéři jako Pavel Hapal nebo Tomáš Janotka, zkušený skaut Jan Říčka či Kováčova manželka Klára, ale i hráči. Na bývalé parťáky se dorazil podívat Matěj Chaluš, Michal Fukala, Tomáš Zlatohlávek...

Způsobem hry viděli – řečeno s velkou nadsázkou – takové lepší Pardubice z let minulých, jen s výrazně větší kvalitou. Zejména v ofenzivní fázi. Vždyť Michal Hlavatý, posila za více než dvacet milionů korun právě z východočeského celku, nasbíral dvě asistence za jediný poločas. Tedy třetinu porce z předchozího ročníku, ačkoli měl loni druhý nejvyšší počet přihrávek do gólových šancí.

„Cenovku upřímně neřeším, ale mám radost, že nejsem na nule. Vždyť dvě asistence jsem měl snad za celý loňský podzim,“ porovnával Hlavatý, jenž operoval v ofenzivním stromečku na pravé desítce. „Níž bych byl sice více na míči, ale výš mám volnost,“ vysvětloval domluvu s realizačním týmem.

Gratulace z Anglie

Pokud bychom měli personifikovat jednoho člověka, který byl pod úplně největším drobnohledem, nelze zmínit nikoho jiného než Radoslava Kováče. Když hosté z první střely již ve čtvrté minutě inkasovali a vzápětí málem Samkem podruhé po Ševínského chybě v rozehrávce, z tribun se směrem ke kouči začaly ozývat posměšné pokřiky, že jde o jeho klasický dětský fotbal. S Kováčem to ani nehnulo, mančaft dál povzbuzoval a brzy slavil otočku skóre.

„Měli jsme proslov od Honzy Nezmara, ať se soustředíme jen na to, co můžeme udělat na hřišti,“ popisoval koncentrační mód trenér, jenž vybral sestavu, kde měl hráč průměrně 23,3 roku. Od Kanii pak z Anglie hned po závěrečném hvizdu přistála Kováčovi gratulační zpráva. „Bylo vidět, že poté, co se nám kádr trošku rozsypal v minulých dnech, je rád,“ naznačil výpadek Denise Halinského kvůli koňaru, Michaela Rabušice, Luky Kulenoviče či Santiaga Enemeho.

Bez chyb to nebylo, agresivní Karviná se nedala. Leč třikrát naivně propadla. Po nedůslednosti v presinku, po rohu ze vzduchu a po špatném výběhu brankáře Milana Knoblocha, který nepůsobil jistě. Tři dárečky pomohly ambiciózní značce k premiérovým třem bodům a pár dnům klidu.

„Jsem zklamaný, protože jsme měli vytěžit mnohem více. Musíme si zvykat, jestliže chceme hrát vysoko, je třeba se s hráči chytat a dostupovat je. Ze standardních situací zase dostávají gól jen hloupí...“ mrzelo Martina Hyského.

Uznání Hyskému

Od kolegy i protihráčů navzdory porážce sklidil uznání za herní projev. „Čím víc takových týmů, které chtějí hrát fotbal a napadat, tím lépe!“ podotkl Hlavatý.

Sečteno, podtrženo: jak Kováč, tak Hyský potvrdili, že výsledky sice nezaručíte, ale herní tvář a zřetelné základní principy lze do mančaftu napumpovat vcelku rychle – když víte jak. U obou je navíc vzhledem k syrovosti a krátkému času předpoklad, že mužstva půjdou výkonnostně nahoru.

Platí to zejména pro ligové debutanty, kterých se celkem objevilo na rychlém terénu šest. David Planka, Denny Samko, Giannis-Fivos Botos, Adam Ševínský, Benjamin Nyarko a Qendrim Zyba. Ti všichni se na nejvyšší české scéně představili poprvé. Nejlépe se jevil stoper Ševínský, host ze Sparty.

„Zvládli to celkem slušně, ale mají na víc. Budou hrát líp. Od Dennyho čekám větší rozdílovost, mohl gólovou šanci vyřešit lépe. Hrozně by mu pomohlo, kdyby se v první šanci prosadil a hned ve velkém stylu načal prvoligovou kariéru,“ prohlásil Hyský, jenž vyhlíží posilu na hrot, tou by měl být Filip Vecheta ze Slovácka.

To kádr Liberce je víceméně hotový. „My starší, i když je to srandovní říct o sobě v šestadvaceti, jsme tady od toho, abychom mladým pomohli. Chceme hrát do rychlosti, vertikálně, aby to fanoušky bavilo. První výhra je pro nás ohromně důležitá, jsem na nás pyšný,“ radoval se Hlavatý. „Ale příště s Olomoucí budeme stejně zase pod tlakem,“ uzavřel se smíchem Kováč.