Los předkola Ligy mistrů: Slavia do Bruselu, těžká varianta pro Spartu

Liga mistrů není daleko! Česko má v boji o elitní soutěž hned dva týmy. Mistři ze Sparty mohli během letu do Irska po očku sledovat los třetího předkola pro případ, že postoupí. Pokud se to podaří, dalšími soupeři bude rumunský tým FCSB, někdejší Steaua, nebo Maccabi Tel Aviv. Vicemistři ze Slavie jdou do třetího předkola přímo a jejich soupeřem bude bruselský tým Royale Union Saint-Gilloise.