Ščasný: Filu jsem čekal v základu, Pardubice mohly Spartu zaskočit

První kolo nové sezony je minulostí. Slavia hned na úvod ztratila remízou na Slovácku, naopak Sparta ani Plzeň nezaváhaly. Do čela tabulky střelců se vyšvihla olomoucká posila Jan Kliment, který je jediným dvougólovým hráčem víkendu. Naopak dvě červené viděli třeba hráči Mladé Boleslavi v Jablonci. „Během tak krátké doby udělat takové dvě klukoviny? Myslím, že by trenér nějaké důsledky vyvodit měl,“ říká k vyloučení zkušeného obránce Marka Suchého fotbalový expert a bývalý kouč Sparty či Panathinaikosu Zdeněk Ščasný.

Dvě červené karty na úvod sezony pro Mladou Boleslav a prohra. Kde hledat příčiny zpackaného úvodu do soutěže?

„Ty karty podle mého názoru souvisí s výkonem. Byli frustrovaní, protože nehráli dobře od začátku. Hrubě to ovlivnilo zápas, ta druhá červená ještě víc. Zkrat Suchého je úplně dostal ze hry.“

Měl by klub vyvodit důsledky z počínání takového matadora, jakým je Suchý?

„Jsou karty a karty. Během tak krátké doby udělat takové dvě klukoviny? Myslím, že by trenér nějaké důsledky vyvodit měl. A nehraje roli, jak je hráč zkušený. Tohle si nesmí dovolit nikdo.“

Může ten mizerný výkon tým nabudit směrem k čtvrtečnímu duelu s Transinvestem?

„Nemyslím si, že to by to měla být výhoda. Co se týče psychické stránky, tak jim to nepomůže.“