Malér s Vlčkem: Slavia vyrazí na lov, obrana prořídla. Chaloupek? Obavy

Učebnicová cesta, příklad pro další odchovance. Tak ve Slavii často komentovali vzestup Tomáše Vlčka. Takhle si to v Edenu vždy představovali – nakouknutí do A-týmu jako teenager, dvě hostování v nižší soutěži, hostování ve vyšší soutěži a vítězoslavný návrat do sestavy.

Ačkoli se mnozí fanoušci i experti podivovali, proč Trpišovský v minulé sezoně (převážně na podzim) vkomponovával rychlostně vybaveného stopera spíše pozvolna, třiadvacetiletý obránce se nakonec vyškrábal na metu devátého nejvytěžovanějšího hráče týmu. Menší obavy o jeho minuty proběhly, když do týmu přišel David Zima, pro Vlčka ale hrála změna systému. V tu chvíli se stal pro Slavii klíčový.

„Vážím si jakékoli pozice, třeba jsme našli můj nový post,“ usmíval se Vlček po utkání na San Siru. Tehdy se podruhé v řadě předvedl jako pravý bek. Slavii to pomohlo zabít dvě mouchy jednou ranou – klub se na čas mohl vrátit k úspěšnému čtyřobráncovému systému a zároveň nemuseli dva ze čtveřice Ogbu, Vlček, Holeš, Zima sedět na lavičce.

„Někdy musíme kvůli soupeřově hře systém pozměnit. Je pro nás je důležité, aby si je hráči projeli všechny a byli schopní z nich přepínat. Když nějaký zápas nebudeme mít pevně v rukách, můžeme reagovat. U některých kluků se s rozestavením mění posty,“ popisoval Trpišovský systémovou flexibilitu.

Ta je právě důvodem, proč Vlček i opětovný návrat k tříobráncovému systému zůstával pro Slavii klíčový. Změna ze tří vzadu na čtyři nutí během zápasu přepínat jednoho hráče mezi pozicí stopera a beka. Na tuto hybridní roli v kádru sešívaných není kromě Lukáše Masopusta dělaný.

Slavia postrádá v obraně kvalitu

Vlček rovněž jako jediný zastal v minulé sezoně roli všech tří stoperů – levého, středního a pravého. Slavii navíc nebude bolet pouze ztráta kvality a specifického systémového hráče. Bude muset řešit i prostý fakt, že zadní řady prořídly.

Dá se tak očekávat, že absence mladého reprezentanta Slavii opět vyžene na přestupový trh. Na tři posty má momentálně čtyři čistokrevné střední obránce, ale okolo zdravotního stavu Štěpána Chaloupka rovněž panují obavy.

„Řešíme příčinu, jestli to nemá souvislost s jeho zimní operací třísel,“ okomentoval Trpišovský obráncovo druhé svalové zranění v krátké době. Další hráči jako Lukáš Masopust a Ondřej Zmrzlý, kteří si v minulosti post stopera zkusili? Také zranění.

Současné složení obrany Zima – Ogbu – Holeš zůstává jasné, ale co když se někomu něco stane? V nabitém kalendáři nelze hrát stále s těmi samými hráči. Zaskočit může zkušený Jan Bořil, který se ale nejlépe cítí blíže lajně, na svou původní pozici se může vrátit Filip Prebsl, ačkoli to byly právě jeho výkony v záloze, které Trpišovského na jaře učarovaly.

Kdyby se celá situace stala dva týdny zpátky, Slavia by zřejmě nepouštěla na hostování do Liberce podobně laděného Denise Halinského. Nyní ale neexistuje možnost, že by si hráče od Radoslava Kováče stáhla v příštích dnech – bude muset počkat alespoň do zimy.

Podle informací Sportu byl fyzicky nadstandardně stavěný stoper už před začátkem přípravy jedním ze slávistických snů. Především v kontextu toho, že se klub připravoval na odchod Igoha Ogbua. Zřejmě opět přichází čas otevřít poznámky s vytipovanými hráči…