Mistři Fantasy: Tahouni bez bodů, ale nepanikařit! Je čas vsadit na Slavii?

Nasbírali jste v prvním kole iSport fantasy více než 32 bodů? Gratulace, patříte k republikovému nadprůměru. Pokud se ale nezadařilo, rozhodně není čas panikařit. To říká v pořadu Mistři Fantasy Vojtěch Hanzlík, alias youtuber Vojta FPL. „Dělat soudy po prvním kole, to je strašně brzy. Doporučuji počkat alespoň pár kol, než začnete používat nějaké žolíky,“ upozorňuje. Společně s redaktorem Bartolomějem Černíkem také rozebírá důvody, proč byl bodový průměr prvního kola tak malý, jaké týmy ho zaujaly a jaké plánuje do druhého kola tahy.