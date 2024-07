EUROopozdilci, či hráči z přípravy? Alchymie Slavie, o místo se hlásí...

Eden poprvé otevře své brány Chance Lize a dají se očekávat góly. Přijatelnějšího domácího soupeře než českobudějovické Dynamo by totiž „sešívaní“ hledali těžko. Přeci jen by ale Slavia byla spokojenější, kdyby šla do druhého kola se třemi body na kontě, výjezd na Slovácko se totiž hrubě nepovedl (0:0). Jindřich Trpišovský je tak nyní postaven před dilema – opět vsadit na reprezentanty, nebo dát šanci těm, kteří odehráli celou přípravu? O slovo se bude hlásit třeba Daniel Fila.

Jistota. Jen tak se zřejmě dá vysvětlit důvod, proč Trpišovský v prvním kole nenechal odpočívat hráče, kteří se po EURO připojili k týmu se značným zpožděním. Neoblíbený výjezd znamenal, že realizační tým nechtěl riskovat, a ani tréninkové manko nestálo obvykle klíčovým hráčům týmu v cestě k účasti v základní sestavě.

Takový Mojmír Chytil poprvé v Praze trénoval v úterý, v neděli už odmakal 90 minut. Něco podobného se týká Tomáše Holeše nebo Davida Douděry. Lukáš Provod dřel 73 minut. Že se někdo z reprezentantů objeví v základní sestavě, se dalo očekávat. Že to bude v takovém počtu, bylo překvapením. I s ohledem na Trpišovského slova na předsezonní tiskové konferenci.

„U reprezentantů probíhá jejich zapracování do týmu, některé hráče zapojíme od začátku už v prvním kole. Třeba u Matěje Juráska či Davida Zimy bylo vytížení v národním týmu jiné, mohli se k nám připojit dřív. U Holeše, Provoda či Ivana Schranze jsme dali přednost tomu, aby si odpočinuli. Je to alchymie. Začátek ale musí odtáhnout hlavně ti, kteří byli v kempu. Musíme pak myslet i na předkola,“ popisoval.

O to větší bylo překvapení, že jedni z nejvytíženějších hráčů přípravy do utkání nezasáhli ani na minutu. Řeč je o Václavu Jurečkovi, Danielu Filovi, Conradu Wallemovi či El Hadji Malicku Dioufovi. Především poslední tři jmenovaní se ukázali v během přátelských utkáních ve výborném světle.

„Bylo to těžké rozhodování, koho ano, koho ne. Situace s Vencou je nějaká, to víme všichni, ale nemyslím si teď, že by byl na odchodu. A třetí věc, příprava mu tolik nevyšla. Ale jak jsem řekl, měl jít do zápasu, měl být naše páté střídání,“ vysvětloval Trpišovský například absenci hráče, který ve slávistickém dresu za dvě sezony nasázel Slovácku sedm branek.

Negativní reakce hráčů

Všichni čtyři však museli smutně pozorovat, jak se jejich spoluhráči (kteří jsou sice v týmové hierarchii výše, ale zároveň nemají natrénováno) snaží marně o prolomení obranné hradby Slovácka.

Mezi některými hráči údajně rozhodnutí realizačního týmu rezonovalo negativně. Přeci jen nejde o nejlepší signál, když vám po celé absolvované přípravě trenér nesvěří ani minutu v prvním ostrém a důležitém zápase.

Před dalším kolem tak téma zapojení reprezentantů opět vyvstává. Kalkulovat s tím, aby jednotliví hráči byli na předkolo Ligy mistrů odpočinutí, rozehraní a zároveň jejich zapojení nemělo vliv na výsledky v lize, je nezáviděníhodný úkol. Opravdu alchymie. Ale kdy jindy to „nechat odtahat kluky z kempu“ než proti Dynamu?

Sázka na Filu a Wallema může nakonec být tím nejprospěšnějším, co proti kandidátovi na sestup může Trpišovský zvolit. Oba si mohou zlepšit sebevědomí – nejen herní, ale i ohledně svého postavení v týmu. A kdo říká, že právě na tyto hráče nemůže Slavia ukázat i proti silnému belgickému soupeři Royale Unionu Saint-Gillois? Proč to nutně musí být reprezentanti?

Domácí utkání s belgickým soupeřem je tu už za necelé dva týdny. Mezitím ještě Slavii čeká těžký výjezd do Liberce. Vyladit poměr reprezentantů a hráčů z přípravy bude pro úspěch v předkole klíčové, zároveň by to ale Slavia přemýšlením za roh neměla překombinovávat. V prvním kole se to nevyplatilo a další ztracené body by na konci sezony opět mohly bolet.

Nejvytíženější hráči slávistické přípravy

Jan Bořil: 340 minut (proti Slovácku odehrál celý zápas) Conrad Wallem: 319 minut (proti Slovácku zůstal na lavičce) Filip Prebsl: 309 minut (proti Slovácku odehrál celý zápas) Václav Jurečka: 290 minut (proti Slovácku zůstal na lavičce) Ondřej Zmrzlý: 285 minut (zraněný) Antonín Kinský: 270 minut (proti Slovácku odehrál celý zápas) Daniel Fila: 251 minut (proti Slovácku zůstal na lavičce) El Hadji Malick Diouf: 233 minut (proti Slovácku zůstal na lavičce) Mick van Buren: 228 minut (proti Slovácku už nebyl hráčem Slavie) Igoh Ogbu: 222 minut (proti Slovácku odehrál celý zápas)