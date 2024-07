Rada: Nebýt výhody, Matějka není vyloučen. Hráče neučím hrát záludně

SESTŘIH | Naposledy se na Julisce v ligovém zápase klokan proháněl v květnu 2019 v sestupové sezoně Dukly. Na další prvoligový part se čekalo více než pět let. Že by to byla óda na fotbalovou radost? To ani omylem. Po chybě gólmana Michala Reichla padl jediný gól zápasu, což znamenalo první body pro nováčka v sezoně a výhru domácích 1:0. Kouč Petr Rada byl na své hráče hrdý. „To, že hráči zápas odmakali, za to jim děkovat nebudu, to by mělo být automatické. Ukázali jsme ale proti Bohemce, že jsme schopní hrát s kýmkoliv. Viděl jsem tam pozitivní věci,“ měl jasno zkušený kouč.

Jednička pro fanoušky, co říkáte? Dorazilo jich 5220.

„Musím smeknout před skvělou návštěvou, protože bylo vedro, brzy odpoledne, navíc jsou prázdniny.“

Co se vám honilo hlavou, když sudí ukázal červenou Matějkovi?

„Zmrazilo nás. V tomhle počasí jít do deseti, bylo nepříjemné. Já se nikdy nebojím, ale trochu jsem měl obavy, abychom to zvládli kondičně takovou dobu. Překvapivě jsme ale měli do poločasu dvě takové situace, kdy jsme dokázali být nebezpeční. Nesoustředili jsme se jen na obranu. Chtěli jsme dohrát poločas do nuly. A pak od nějaké šedesáté minuty střídat, protože toho někteří měli dost. Změna hráčů se nám vydařila, co se týče pohybu a náběhových situací. Obrana splnila to, co jsme čekali. Důraz na Júsufa se povedl, stejně tak dobírání hráčů, kteří za něj zabíhali.“

Hned po pauze byl vyloučen hráč Bohemians Dostál. Povzbudilo vás to?

„Bohemka pořád chtěla hrát dopředu. Nás hlavně povzbudila ta branka, kterou jsme vstřelili. Rozhodčí odpískal ofsajd klokanům po gólu Kovaříka. Na můj vkus zase až příliš pozdě pískáno, ale dobře. Kdoví, jak by ten zápas vypadal, kdyby šli do vedení.“

Jak jste ale vnímal obě ty červené situace? A hlavně tu první Matějky, které předcházel faul Hůlky na Ludvíčka?

„To jsou zajímavé situace. Jak říkáte, byl tam faul na nás a sudí nechá výhodu do čtyř hráčů. Soupeř je prostě postavený vzadu, kdy výhoda moc neřeší. Kdybychom kopali trestný kop, tak není Matějka vyloučený. Pak proti Plzni rozhodčí zakopne, spadne, pískne přerušení, přitom jsme mohli jít do brejku tři na jednoho. Oni na to mají výklad, že ztratil přehled o utkání. Pak mi to vysvětlovali. Beru to. Tady ale taková situace rozhodne o tom, že hráč je vyloučen. Stalo se.“

Jak to vypadá se zraněným Tomášem Vondráškem. Už něco víte?

„Ještě ne, spěchal jsem na rozhovor. Myslím si, že to nebude vážné. Bylo to ale dobré rozhodnutí z jeho strany, než abychom něco riskovali, tak šel střídat. Věřím tomu, že bude připraven.“

Na předsezonní tiskovce jste řekl, že byste chtěl po Spartě, která vás nyní čeká, tolik bodů, abyste přežil. V jakém rozpoložení pojedete na Letnou?

„O mě vůbec nejde. Víte, jak to je a kolik mi je. Já chci přežít, abych tady byl co nejdéle. Myslím tím věkově, a abych byl zdravý. To je to nejdůležitější. Za svou kariéru jsem párkrát odvolaný byl, takže tohle úplně neřeším. Pochopitelně jít mínus šest bodů po dvou zápasech doma a jet na Spartu, by bylo špatné. Sparta je top tým, stejně tak Plzeň. Máme je hned na začátku. Jsme schopní odehrát dobré výkony. To, že hráči zápas odmakali, za to jim děkovat nebudu, to by mělo být automatické. Ukázali jsme proti Bohemce, že jsme schopní hrát s kýmkoliv. Viděl jsem tam pozitivní věci. Na Letné bude dvacet tisíc lidí, ale proto hrajeme fotbal. I ty návštěvy, které byly na Julisce v prvních dvou kolech, musí naše hráče povzbudit. Na tu tribunu se prostě dobře dívá. Já to klukům říkám pořád, že jsem se těšil na zápas kvůli těm plným stadionům.“

V týdnu přišel do klubu Filip Lichý. Dal jste mu zhruba půl hodiny. Měl tam skvělý moment, kdy kličkou vyřadil tři soupeře. Co říkáte na jeho výkon?

„Máte postřeh jako já. Je to pravda. On je s námi čtyři dny. Je vidět, že už má něco za sebou a přišel z top klubu na Slovensku. Nějakou strategii a přístup v sobě má. Taky ho zdobí dobrá figura. To je podstatné. Někdo to někde řekl, že Rada je starý trenér a nerad střídá. To jsem se naučil od velkých trenérů, že neradi střídají. To bylo taky jediné, co jsem se od nich naučil. Lichý se toho nebojí, fotbalově je velice dobrý a klidný na míči. Jsem rád, že přišel další hráč pro rozšíření kádru.“

Padly dvě červené. Vnímal jste ten zápas jako ostrou bitvu?

„Nejsem zastánce toho, že by to byl tvrdý zápas. Byly tam zákroky, které k fotbalu patří. Určitě v něčem ale nebyly úmysly ani z jedné strany. Byly tam zákroky, které za mojí doby se konaly taky, ale ani jsme se nad nimi nepozastavili. Vůbec nešlo o záludný fotbal. Někdo z toho chce udělat bezkontaktní sport. I trenér Veselý tam říkal u lajny svému hráči, to nic není, vstávej. Já taky zvedal Douděru. Třeba červená Matějky? V tom nebyla žádná záludnost. Já takhle hráče hrát neučím. Kovařík tam třeba fauloval, šel se omluvit, náš hráč se taky omluvil. Je to správné.“

Jan Peterka vedl obranu velmi dobře za čistým kontem potom, co si dal vlastní gól proti Plzni. Hovořil jste s ním nějak speciálně během týdne?

„Proti Plzni jsme dostali tři góly ze standardních situací. Že by byla Viktorka lepší a jasně prokombinovala do šancí, to se říct nedá. Podle mě odehrál dobrou partii i proti Plzni. Podívejte se na EURO, jací hráči si tam dali vlastní. I proti Plzni uskákal soupeře a pak si přečtu druhý den, že Peterka byl nejhorší hráč zápasu. Já jsem si říkal, že svůj průkaz vyhodím, že fotbalu nerozumím. To bych ho nesměl teď postavit. Podle čeho byl nejhorší? Že si dal vlastní gól? Mě to zaskočilo. Proti Bohemce jsme uhráli nulu a proti Júsufovi a spol. ukázal, že ligu hrát může. Přitom s ní zkušenosti nemá.“