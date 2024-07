Veselý: Zápas blbec. Víme, že Reichl chyboval, ale měli jsme mu pomoct

Po bodových hodech proti Baníku přišel půst na Julisce. Bohemians nedokázali na výkon z Ďolíčku navázat. Radoval se šťastnější tým, kterým byla po výhře 1:0 Dukla, i když zápas měli „klokani“ opticky více pod kontrolou. Aby ne. Zhruba půl hodiny hráli přesilovku. Ani to nepomohlo a kouč Jaroslav Veselý byl po utkání smutný. „V nejhorším ten zápas měl skončit 0:0. Jsme všichni hodně zklamaní. Je to tragédie z našeho pohledu,“ láteřil Veselý.

Fotbal vám ukázal odvrácenou stranu po výhře nad Baníkem, že?

„Zápas blbec, který se prohrát neměl. Oba týmy měly velký problém s teplem a terénem. To ale není výmluva. Tempo mohlo být vyšší. Dostali jsme dárek v podobě hloupého vyloučení. Když jsme se dokázali zorganizovat, tak jsme si vytvořili tlak na konci poločasu. Gól jsme nedali, což bylo klíčové. Naší chybou a červenou jsme pak Duklu osvobodili. Pořád jsme tahali za delší konec. V nejhorším ten zápas měl skončit 0:0. Jsme všichni hodně zklamaní. Je to tragédie z našeho pohledu.“

Klíčový moment byla chyba brankáře Reichla. Nebyla první v posledních měsících. Vyvinulo to na vedení o to větší tlak, aby vám přivedlo brankáře?

„Mluvil jsem o tom snad dvě tiskovky dozadu. Umím si představit posilu do každé řady. Nebudu tady nic lakovat narůžovo. Tu chybu Michal udělal. Ví to moc dobře a víme to všichni. Taky jsme mu ale mohli pomoct, kdybychom vstřelili branku. Chybu udělal i Martin Dostál, když se nechal vyloučit. Těch mikropříběhů tam tedy bylo víc, ale pochopitelně něco podobného brankáři nikdy nepřidá. Nevím, jak moc bylo vidět, jestli mu tam stínil protihráč, ale určitě to byla situace, kterou měl vyřešit. Stejně tak jsme měli vyhodnotit lépe tu věc před vyloučením Dostála. Byly to dva klíčové momenty druhého poločasu. Sami jsme si pod sebou podřízli větev. Minimálně jsme měli získat bod.“

Viděl jste už ze záznamu ty dva zákroky po sobě v první půli? Tedy ten Hůlky na Ludvíčka a pak Matějkovu červenou?

„Ono je to tady blbě vidět na tabletu. Viděl jsem ale, že Hybš měl prošlápnuté koleno, respektive měl tam vidět tři kolíky, takže určitě od Matějky dostal. Nechci to ale posuzovat. Připadalo mi, že rozhodnutí byla rychlá a konzistentní. Vůbec bych nic neházel na rozhodčí. Hledám tu prohru u nás. Dopustili jsme se hloupých chyb.“

Čím si vysvětlujete ten rozdílný výkon oproti zápasu s Baníkem? Podcenili jste Duklu?

„To ne. Spíš si myslím, že do toho vyloučení byl výkon víceméně v pořádku. Hráli jsme pestře a kombinačně. Měnili jsme finální fázi, vyvarovali jsme se stereotypu. Chybělo více přesnosti. Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Dukla nechtěla prohrát podruhé za sebou doma, když pojedou na Spartu. Těžko se kombinuje na takovém hřišti. Je vedro, zadrhává to. S tím nikdo nic neudělá. Pro tým, který se posunuje a brání, je to jednodušší. I tak jsme si s tím ale měli poradit. Vstřelit gól, tak pravděpodobně saháme i po výhře.“

Teď vás čeká Slovácko. Spadli jste touto prohrou trochu na zem?

„Vždycky je klíčové vyhrát doma. To je důležité pro dobrou sezonu. Aby ale měla větší význam, tak na tu výhru byste měli navázat nějakým získaným bodem zvenku. Teď jsme vítězství nad Baníkem trochu devalvovali. V tabulce pravdy jsme v podstatě na nule. Upřímně řečeno je Slovácko těžší soupeř než Dukla. Musíme podat kvalitnější výkon. Náš záměr nebyl vyhrát nad Baníkem a uspokojit se. Hodilo nás to dozadu.“