Hyský: Pozitiva? Neskutečné množství. Posila ze Slavie má na víc

Tohle byl skoro ideální herní projev na hřišti soupeře, co?

„Jsem šťastný, že to, co do kluků cpeme a chceme hrát, přineslo body z venkovního zápasu. Pozitivních věcí tam bylo neskutečné množství. Ale na místě je pokora. Jde o první vítězství v ročníku. Vnímáme, že Karviná je brána trošku jako outsider v lize. Nicméně se chceme prezentovat takhle aktivním výkonem, ať už s míčem či bez něj. Doufám, že budeme mít respekt nejen u soupeřů, ale i u lidí, kteří na fotbal koukají. Věřím, že tomu, kdo tady byl, se musel karvinský fotbal líbit. Teď máme celý týden na to připravit se na velký zápas, který nás čeká v neděli.“ (derby s Baníkem – pozn.aut.)

Čekali jste, že Pardubice tak přejedete herně?

„Ne vždycky vyhraje lepší mužstvo. Teď musím říct, že se to stalo. Ve všech fotbalových aspektech jsme byli lepší. Že tak výrazně, to jsem samozřejmě dopředu nepředpokládal. Ale věřil jsem, že mužstvo má kvalitu a za tu krátkou dobu, co jsme pohromadě, i nějaké zažité principy hry. Neustoupili jsme od nich. Před zápasem jsme si říkali, že to bude o nás. O tom, abychom byli klidní a kvalitní na míči. Byli jsme trpěliví, nevyhazovali jsme zbytečně balony a soupeře jsme hodně točili. Vytvořili jsme si řadu příležitostí. Apeloval jsem na kluky, aby byli v defenzivní části daleko zodpovědnější než doma s Libercem, kdy jsme po dvaceti minutách vypadli z role a nebyli jsme tak agresivní.“

To se ve druhém kole neopakovalo, což jako bývalý bek oceníte, že?

„V Pardubicích jsme to sehráli velmi dobře, nedělali jsme zbytečné chyby. Jediná kaňka je, že jsme nerozhodli dřív. Třeba už do poločasu. Místo toho to bylo pořád o jeden gól, nervozita, nastavený čas. Cením si toho, jak jsme odehráli závěr. Poslední tři minuty jsme byli u rohového praporku soupeře. Domácí jsme nepustili do nějakého tlaku, vlastně ani na naši polovinu. Velká gratulace kluků. Z výsledku mám obrovskou radost.“

Jak se vám zamlouval řecký šikula Botos?

„Měl dát gól…Přišel sem rozhodovat zápasy, být nebezpečný ve finální fázi. V tomto směru ani on spokojený být nemůže, protože v šanci byl. Některé situace pak neřešil správně. Možná proto, že ještě není tak sžitý se spoluhráči. Ale všichni jsme viděli, že je to velmi kvalitní hráč. Ještě rozhodně není stoprocentně připravený. Jeho potenciál je mnohem vyšší, než ukázal.“

Když na konci napálil střídající Andrija Ražnatovič tyč prázdné branky a pak se na vás valil brejk, to bylo pro kouče skoro na infarkt, co?

„Jo, to byl infarkt…Z takové situace samozřejmě musíte dát gól. Pak by se asi zkoumalo, jestli byl Ražnatovič v ofsajdovém postavení. Ale chtěl bych pochválit všechny hráče, kteří šli ve druhém poločase do hry. Naskočili do nelehké situace a pomohli nám, abychom si odvezli cenné tři body.“

V prvním kole se vám zranil stoper Douglas Bergkvist. Jaká je prognóza jeho návratu?

„Má svalové zranění. Řekl bych, že se léčí celkem rychle. Ale těžko odhadovat. Uděláme vše pro to, aby byl brzy zpátky. Je pro nás důležitý.“

Pořád platí, že hledáte útočníka?

„Platí to. Už minule jsem říkal, že věřím, že se to dotáhne. Bohužel se to trošku zkomplikovalo. Snad ho Karviná přivede do příštího zápasu s Baníkem.“

Ze sestavy vypadl záložník David Moses, klíčový hráč minulého ročníku, o něhož měla zájem Plzeň. Jak to nese?

„David je pro mě pořád hodně významný hráč. Jsem rád, že je v týmu konkurenci. Ze sestavy vypadl před generálkou, protože onemocněl a bral antibiotika. Týden byl bez tréninku. Chytla se dvojice Planka-Čavoš. Teď je to o tom, aby jim šlapal na paty. Momentálně je jeho role taková, ale ve fotbale se může stát každý den cokoliv. Musí být připravený.“

V základu nastoupili David Planka a Denny Samko, nováčci z druhé ligy. Oba zahráli velmi dobře. Čím to, že se tak rychle dokázali zadaptovat na vyšší soutěž?

„Oba mají na víc, ale jsem spokojený s tím, jak první dva zápasy zvládli. Věděl jsem, co to je za hráče. Způsob hry, které chceme hrát, vyžaduje přesně takové kluky. Charakterní a velmi dobré fotbalisty. V Pardubicích to prokázali a jsem za to strašně rád. Oba jsou pracovití a pokorní. Věřím, že budou ještě lepší.“

Přechod z Vlašimi zvládáte i vy. Jaká vůbec je první liga pro vás?

„Mužstva jsou po všech stránkách vyspělejší. Jak takticky, tak zkušeností. Rozdíl mezi oběma soutěžemi je zřetelný. První liga je rychlejší, přesnější. Myslím, že ve Vlašimi bychom takový závěr zápasu nezahráli. Přišel povel a kluci to skvěle dohráli. Naší hře hodně pomohlo hřiště v Pardubicích. Na takovém trávníku je radost hrát. Velká pochvala domácím za hrací plochu.“

Neuvažoval jste o změně v brance? Milanu Knoblochovi duel s Libercem nevyšel.

„Žádné pochybnosti nebyly a jsem rád, že to Milan zvládl. Situace odhadoval dobře.“