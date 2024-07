Pastrňák v dresu Baníku: Věřím v návrat na Bazaly! Trávník kazil dojem

Vytáhl pohár pro mistry světa, usadil se do skyboxu a na hlavní tribuně vítkovického stadionu začalo být rušno. Fanoušci se otáčeli na Davida Pastrňáka a vytahovali mobily, aby si hokejového sympaťáka vyfotili. Šlo o nejzajímavější záležitost prvního poločasu, zrovna dech beroucí zápas se totiž tentokrát nehrál...

„Beru to na sebe,“ překvapil kouč Baníku Pavel Hapal. „Tolik změn jsme nečekali,“ reagoval jablonecký protějšek Luboš Kozel.

Ostrava se po čtvrteční výhře 5:1 nad arménským Urartu vrátila k rozestavení se třemi stopery, poprvé v áčku ukázala lidem nigerijského stopera Emmanuela Uchennu (rostl s každou odehranou minutou) a jen na lavičce nechala kapitána Ewertona. Početná rotace se na výkonu podepsala, z ochozů se po půlhodině začal ozývat kvůli častým ztrátám míče pískot. Chyběl pohyb, ale hlavně přesnost.

„Hra dopředu nám moc nešla,“ uznal Hapal. „Hodně míčů jsme vyhodili, nefungovala nám ani spolupráce Tanka s Adediranem. Pomohly nám až změny, začali jsme mít dost kvalitních akcí.“

Tu zásadní předvedl Matěj Šín, když při brejku parádně vyvezl balon a v ideální oment jej poslal Ewertonovi. Netřeba připomínat, že Brazilec se před brankářem nemýlí. Pastrňák tleskal, kousek pod ním i předseda hokejového svazu Alois Hadamczik .

„Hodně laciný gól po našem autu u rohového praporku,“ mrzelo Kozla, který na rozdíl od domácího kolegy takový výběr při skládání sestavy nemá. Mezi osmi náhradníky byli dva brankáři. „Vzali jsme je, aby to nevypadalo, že je nás tak málo,“ usmál se.

Severočeši začali být nebezpeční až s příchodem Bienvenueho Kanakimany, ale ve vápně jim scházela kvalita. Nejblíže gólu byli, když Matěj Chaluš omylem trefil břevno Markovičovy brány.

Baník tak po úvodním nezdaru zabral a může v pohodě odcestovat do Jerevanu. „David Pastrňák nám v kabině gratuloval. Přeje si, abychom postoupili do hlavní fáze Konferenční ligy. Vypadal velice spokojeně, zakřičel si s námi vítězný pokřik a po zápase s některými kluky doběhával.“

To už na sobě hvězda Bostonu měla modrý baníkovský dres s číslem 88, který mu během přestávky předal majitel slezského klubu Václav Brabec. „Věřím, že se vrátíme na Bazaly!“ rozburácel Pastrňák tribuny proslovem na mikrofon.

Jinak toho tentokrát v Ostravě vážně příliš k vidění nebylo. Tedy až na fleky na trávníku, který hned na začátku sezony nevypadá vůbec dobře. „Jsme z toho trošku přepadlí. Trénovali jsme tady jen jednou. Hřiště se trhá, není stabilní. Trávníkáři se snaží dělat co nejlepší práci, ale vypadá to, jak to vypadá. Do toho se tady začnou hrát zápasy béčka, uvidíme...“ popisoval Hapal.

Příště se FCB představí v malém derby v Karviné, do Jablonce přijede Plzeň. „Myslím, že jsme tady nastavili docela dobrej fotbal,“ pochválil stoper Jakub Martinec nového trenéra Kozla.