Hledá se náhrada za Kabonga. Koubek: Plzeň byla vždycky akční

Cesta k vítězství byla složitá, že?

„Nepochybně to byly vydřené body, vybojované. Vážíme si jich. Mohli jsme dát víc gólů, byly tam obrovské šance, ty jsme neproměnili. Na základě dobrého nátlakového výkonu byl náš scénář na Hradec skočit, donutit je k chybám. Kopec šancí si proti takovému týmu nevytvoříte, ale my ty svoje prostě nedali. Kluci hráli nátlakový fotbal ve velké intenzitě, stálo nás to hodně sil, bylo jasné, že nám postupně budou ubývat. Hradec, po vypadnutí kluků typu Vlčáka (Vlkanovy) a Vency Pilaře, nasadil atletické, rychlostní, nepříjemné hráče. Dobrými náběhy se dostávali za obranu a hrozili. Martin Jedlička nás při jednom nájezdu podržel. Musím pochválit Dweha, že ve vápně udělal takovou Zidanovku, kličku, co dělá často, a nakonec to skončilo penaltovým faulem. Takový technický kousek od stopera ve vápně, to je něco nadstandardního, nám to přineslo body. Soupeř to v závěru šturmoval, byla to tradiční hektika. Bez Kabonga máme omezený manévrovací prostor, jak během zápasu trejdovat na předních pozicích. Je to pro nás obrovská ztráta.“

Co se Kabongovi stalo?

„Na tréninku bez kontaktu při otočce s míčem pocítil bolest v koleni. Je to velký smutek.“

Byl místo něj první volbou do základu Matěj Vydra?

„Určitě. Matěj je v dobré sportovní formě, odehrál kvalitní zápas, nechal na hřišti všechno. Jednu velkou šanci dneska nedal, ale odvedl velké penzum práce. Na tréninku vidíme, jaké máme hráče a v jaké jsou formě. Erik (Jirka) je spíš křídelník, v našem systému 3-4-3 alternuje napravo za Honzu Kopice. Není to typický hroťák.“

Změníte při Kabongově absenci herní styl?

„Udělali jsme to už ve druhé půli. Matěj šel na křídlo, Šulcík pak na levou desítku.“

Přijde za Kabonga během léta náhrada?

„Tohle je otázka k diskuzi, na toto téma se bude v klubu hovořit v příštích dnech. Nemůžu nic vyloučit, plzeňský klub byl vždycky akční, uměl si v takových situacích poradit. Přestupní termín není uzavřený. Ano, je to téma.“

Pavel Šulc nedal penaltu, prosadil se až při následné dorážce. Bude mít na ni dál vaši důvěru?

„Momentálně si věří, má naši plnou důvěru, doteď se ještě nemýlil. Nedal, ale povedla se mu dorážka, takže to beru tak, jako když dal gól, i když se mu počítá ze hry.“

Zkusíte urychlit návrat Rafia Durosinmiho?

„Pořád je v Belgii, má to sem zatím daleko. To znamená, že to má daleko i na hřiště.“

Nakonec k něčemu pozitivnímu. Dokázali jste porazit Hradec, váš bývalý klub, který dokáže být proti favoritům nepříjemný.

„Jsem rád, že v Hradci pokračuje kvalitní tým, ještě je to umocněné novým stadionem, následně navýšením rozpočtu a potenciálními novými investory. Co sleduji ve zprávách, město se chystá klub prodávat, hlásí se mu pravděpodobně dobří zájemci, to jim přeju a mám z toho radost. Klub mám pořád v srdci.“