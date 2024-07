Wunderbar, zusammen! Straka poprvé trénoval Dynamo: Musí tam být srdce

Tohle je přesně on. František Straka zpátky ve svém živlu. V pondělí dopoledne v areálu na Složišti poprvé védl trénink českobudějovického Dynama. A že to byla jízda!

Utrápený tým bez sebevědomí, který do sezony vstoupil tragicky a po dvou zápasech nemá ani bod při skóre 0:6, se snažil polít vodopádem pozitivní energie. Zatím se o náplň tréninkové jednotky staral sám. Jiří Kladrubský tuhle misi odmítl, ale brzy má realizační tým doplnit Jiří Němec, dlouholetý kouč třetiligových Brozan.

Zpět ke Strakovi. Svým svěřencům na úvod naordinoval svižnou, dynamickou hodinku plnou elánu. „Když se nedaří, musí přijít srdce, nadšení, elán, obrovská touha s tím něco udělat,” vyprávěl Franz posléze. Svých rad se držel do puntíku. Naplánovaná cvičení zuřivě předváděl, když někdo nevěděl, co má dělat, divoce gestikuloval.

Sám vypadal ve formě, při jeho štíhlé postavě byste mu šestašedesát rozhodně nehádali. Když jedna skupinka hráčů v plážovém tempu vyklusávala podél lajny, on peskoval další partu svěřenců při rychlejší činnosti. A to často v němčině i v angličtině. Vincent Trummer, Jakob Tranziska, Nicolas Keckeisen a Marcel Köstenbauer, aneb německo-rakouská enkláva na jihu Čech, si musela připadat, že se snad ocitla v nedalekém Linci. Franz si udílené pokyny v němčině na první pohled užíval. „Wunderbar!” zakřičel po pěkné akci. “Zusammen,” přišlo později.

Do varu jej dostala hra na malém prostoru. Nejprve jeden na jednoho, pak dva na dva až tři proti třem nakonec. Když Jiří Skalák nedokázal zblízka z jasné pozice skórovat, zuřil: „To musí bejt gól,” sjel jednoho z nejzkušenějších v kádru a přidal ostrý pohled. Křik se místy rozléhal, pohled bručouna ale hned vystřídalo povzbuzení. Další proslov v německo-anglickém mixu přišel na závěr s českým bojovným apelem navrch. „Tohle aspoň mělo koule. Ne to, co jste hráli bez koulí do pi*e na té Slavii.”